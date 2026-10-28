Amazon、日本人の空気まで読む生成AI「Alexa+」を国内解禁、対応デバイスも同時発表だ

Alexa＋がついに日本上陸だ！

生成AI（LLM）によって実現した、Amazonによる次世代パーソナルアシスタント「Alexa+」の早期アクセスが国内でも10月29日に始まった。

これに合わせてAmazonが市場投入するのがスマートクロックの「Echo Time」（3万5980円）と新しいスマートスピーカーである「Echo Dot」（1万7980円）だ。

Alexa+に対応、超音波で眠りを検知するEchoスピーカー

Echo Timeは半球状のフォルムに3.2型の円形タッチスクリーンディスプレーを持つ。100種類以上の時計のデザインに加え、アラーム、再生中の音楽、その日の天気など、必要な情報を表示できる。

また、Omnisenseというセンサー機能も装備し、在室検知、室内温度センサー、タップジェスチャーなどで周囲の状況を理解して動作する。超音波を使ってユーザーの呼吸の波形とデバイスとの距離も認識し、気持ちのいい目覚めをサポートすることも可能だ。

ユーザーの眠りを検知して適切なタイミングで起こすことに加えて、起きる時間に合わせてディスプレーの明るさを徐々に明るくし、別売のスマートライトとの組み合わせで、起床に合わせて部屋を光で満たすこともできる。もちろん、カーテンの開閉や照明の点灯、ニュースや音楽の再生など、スマートホーム的な活用も可能だ。

一方で、プライバシーに配慮して、カメラは非搭載。ビデオストリーミングやビデオ通話にも対応していない。カラーはグラファイト、グレーシャーホワイト、コーラルピンクの3色展開。

新しいEcho Dotは、コンパクトな球体デザインに3Dニット素材のオーディオ透過性ファブリックを採用。音楽やポッドキャスト、オーディオブックをクリアに楽しむための端末として企画されている。

エントリーのEcho Dotシリーズでありながら、スマートハブとして、各種スマート家電を操作できるようになったのも、従来製品にはない特徴だ。

本体にはAmazonが独自開発したAIアクセラレーター「AZ3チップ」を搭載。会話の検出や周囲の雑音除去などに活用している。Echo Time同様、Omnisenseにも対応。音声ID機能で、誰の声かを認識して、その人に合ったプレイリストを提案するといった機能も持つ。

会話が自然すぎる、そしてかなり有能なAlexa＋

AmazonはAlexa+の機能として24の例を紹介しているが、大きなポイントは音声コマンドを理解して、操作できるだけでなく、本当に自然な会話ができるようになったことだ。

Alexa搭載のEchoはAIスピーカーなどと紹介されたこともあったが、実際は音声コマンドで操作するデバイスだった。例えば、音楽や映画を再生する際には、具体的な曲名や作品名を言い淀まず示す必要があったし、そうでなければ正しい結果を得ることは難しかった。

一方、Alexa+では曖昧な指示でも、その内容から意図を推測し、最適な候補を提案する。例えば、「作品名を忘れちゃったけど、主人公が薬屋のアニメ」とか「その主題歌で、歌詞が〜〜から始まる曲」といったうろ覚えの状態でも、かなり的確に意図したコンテンツを示したうえで、Fire TVやEchoスピーカーで楽しめる。

また、指示はコマンド（1文）ごとに完結するのではなく、前後の流れの中で文脈が補完されていく。まずは会話して、候補を出して、その中から絞り込んだり、追加情報を出すという、より人間的で自然な会話の感覚が得られるようになった。

こういった操作はコンテンツの再生だけでなく、さまざまなスマートホームデバイスとの連携した自宅の自動化、Alexaを経由した情報の取得など様々なシーンで有効となっている。

さらに画像IDや音声IDの登録で、使用者が誰かを認識し、その人の趣向に合った提案を実行。過去に話した会話の記憶も手がかりにしながら適切な回答を返す仕組みも持っている。

驚かされたのは、ちょっとした会話にも、ウィットに富んだ回答を返す話し相手として機能する一方で、日常的なタスクを助ける機能も持つ点だ。

できることは本当に多彩だ。カメラで撮影した資料を見せれば、そこから利用者に関係する部分だけを抜粋して、重要なポイントを指摘。そこから予定が発生する場合には、スケジュールの空きを探して、カレンダーに追加する。重なる予定があれば、断りのメールを代行して作成することもできる。

ありものの食材を示せば、そこから効率的な夕食のレシピを提案し、明日着ていくものや忘れ物がないか心配だったら尋ねてみればいい。天気予報や訪問する場所の情報を参照して、どんな服装がいいか、何を持っていくべきかなどを示してくれる。買い置きが必要なものを登録しておけば、Amazon.co.jpの価格を監視して値下がりしたタイミングで注文を入れる。

親戚や友人と会う計画がある場合には、その人となりにあった場所、メニューの候補などを挙げ、提案したレストランの予約まで進めてくれる。時には「甥が好きなのは恐竜だっけ？」「いいえロケットです」など、ユーザー自身の記憶違いを正すこともする。

外出時に掃除などの家事を済ませたいのなら、複数の操作を組み合わせて自動化できる。照明やエアコンを消し、鍵を掛け、ロボット掃除機を動かす。飼っているペットが嫌がらないよう音楽を一緒に流す……といった定型アクションはこれまで、スマホやアプリの操作を必要としていた。

これからは、こういうことがしたい、こういう手順が必要」といった要望を自然な会話でAlexaに伝えるだけだ。意図に合わせて作成／調整されたアクションが生成される。

こだわったのは日本らしさ、海外AIを日本語に翻訳するだけでは足りない

Alexa+が海外（米国）で発表されたのは昨年の初頭だ。そこから１年半以上の時間が経ち、ついに日本での展開が始まった。Amazonの担当者は、Alexa＋が海外向けのAI機能を日本向けに翻訳したのではなく、日本のユーザーの文化や習慣を理解し、その趣向にあった応答ができるようにしたと強調する。

Alexa+のAIは、70以上のモデルを組み合わせて構成されており、日本語特有の会話スタイルに合った言語の認識、日本の習慣やユーモアを理解して、日本人の音楽、料理、文化も学習させている。ハロウィンや花見など季節にあった回答などもできる。

自然な会話を通じて、単に会話が成立する、指示を伝えられるだけでなく、自分のことを理解している相手と本当に回答している感覚を得られるのがポイントだ。暗いなと言えば照明をつけ、ちょっと寒いと言えばエアコンの温度を調節する。「大丈夫」と回答した際にはそれが「問題ない」という意味なのか、「必要ない」という意味なのかを文脈に応じて理解する。

米国でのサービス開始から国内展開に時間をかけた理由は、こうした日本市場に対する最適化を十分に果たしたいと考えたからだそうだ。

早期アクセスの対象となるのは、Alexa＋に対応するEchoやFire TV、Fire TV搭載スマートテレビなどを新規に購入した人などが対象。対応するデバイスをすでに所有している人にも順次案内を進める。早期アクセスの終了後は、月額3000円のサブスクサービスとして展開される予定だが、Amazon プライム会員は追加料金なしで利用できるという。