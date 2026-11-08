まるで海外のパリピが一晩中大騒ぎするために作られたかのような圧倒的なビジュアルとコンセプトは、一目見た瞬間から笑うしかありません。

この大型ワイヤレスポータブルスピーカー、箱から出した瞬間に「マジか……」と絶句し、底面に車輪（キャスター）がついているのを見てまた吹き出してしまう始末。

大真面目にスペックを語れば語るほどタイトルとの乖離に笑えてくるモンスターマシンですが、その真価はソニーの本気が詰まった超本格派です。ぜひ離脱せず最後までお付き合いください！

ソニーが放つ「ULT TOWER 7」は、圧巻の重低音とド派手なライティング演出を備えた、新世代の大型ワイヤレスポータブルスピーカーです。

クラブやライブ会場の熱気をそのまま自宅やイベント空間へと持ち込んだかのような、パワフルな音圧が最大の特徴。単に音楽を大音量で鳴らすだけでなく、その場にいる全員を巻き込んで空間全体をエンターテインメント空間へと塗り替えてしまう、ソニーのこだわりと遊び色が詰まったプロダクトです。