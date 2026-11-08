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ソニー「ULT TOWER 7」
デカい！うるさい！重い！ソニーの巨大スピーカー「ULT TOWER 7」はそれが最高！車輪付きで笑うしかない
2026年11月08日 17時00分更新
まるで海外のパリピが一晩中大騒ぎするために作られたかのような圧倒的なビジュアルとコンセプトは、一目見た瞬間から笑うしかありません。
この大型ワイヤレスポータブルスピーカー、箱から出した瞬間に「マジか……」と絶句し、底面に車輪（キャスター）がついているのを見てまた吹き出してしまう始末。
大真面目にスペックを語れば語るほどタイトルとの乖離に笑えてくるモンスターマシンですが、その真価はソニーの本気が詰まった超本格派です。ぜひ離脱せず最後までお付き合いください！
ソニーが放つ「ULT TOWER 7」は、圧巻の重低音とド派手なライティング演出を備えた、新世代の大型ワイヤレスポータブルスピーカーです。
クラブやライブ会場の熱気をそのまま自宅やイベント空間へと持ち込んだかのような、パワフルな音圧が最大の特徴。単に音楽を大音量で鳴らすだけでなく、その場にいる全員を巻き込んで空間全体をエンターテインメント空間へと塗り替えてしまう、ソニーのこだわりと遊び色が詰まったプロダクトです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）圧倒的な3way構成と「ULTボタン」が解き放つ、脳を揺さぶる重低音
2）宴会デザインに秘めた本格PA性能！端子充実＆30時間ロングバッテリー
3）22.8kgの巨体もキャスターで運べる！防滴IPX4でタフに使い倒せ
購入時に確認したい2つのポイント
1）スタンド設置は不可！基本は「床への直置き」運用
2）運搬時の「腰いわし」注意！試聴・テスト環境の確保が必須
🎬【3分で要約】ソニー「ULT TOWER 7」動画解説
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