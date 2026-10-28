「うわっ、マジで真上に敵がいる！？」——思わずデスクの前で跳び上がりそうになるほどの圧倒的な立体音響。

最近のゲームや映画って立体音響対応が当たり前ですし、特にFPSだと足音や銃声から敵の位置を特定する再生環境が勝利のために必須ですよね。

でも、映画用の本格サウンドバーってとにかくデカい……！PCモニターからはみ出してしまうような巨体で、「自分のデスクに置けるわけないじゃん！」と頭を抱えていた方も多いのではないでしょうか。

そんな僕らの悩みを一発で吹き飛ばすヤツが現れました！ASUSのゲーミングブランド「ROG」から、ブランド初となる超コンパクトなサウンドバー「ROG Gjallar」が登場したんです！

「ROG Gjallar Gaming Soundbar」は、ROGが初めて手がけたゲーミング用のコンパクトなサウンドバーです。

PCデスクに無理なく置ける省スペース設計でありながら、独立したワイヤレスサブウーファーと、手元で手軽に操作できるLCD付きコントロールハブをセットにした贅沢な構成。

コンパクトな見た目からは想像もつかないほど、迫力満点で臨場感あふれる立体音響をデスク上に届けてくれますよ！