【日曜まで】肉ピザがほぼ半額！ 2205円→1129円 ピザハットの「肉の日」日曜まで開催中
2026年10月31日 07時00分更新
ピザハットは、期間限定の「肉の日キャンペーン」を11月1日まで開催しています。
肉系ハーフ＆ハーフピザを持ち帰り1129円から販売するほか、お肉を1.5倍に増量したハーフ＆ハーフや、最大3091円おトクな肉ピザ2枚セットなどをラインアップします。
※以下、再掲載となります。
宅配ピザチェーン「ピザハット」は10月28日～11月1日の5日間、期間限定の「肉の日キャンペーン」を開催します。
肉系ハーフ＆ハーフピザを持ち帰り1129円から販売するほか、お肉を1.5倍に増量したハーフ＆ハーフや、肉ピザ2枚セット、限定290円のごはんピザも用意します。
ピザハットの「肉の日」は持ち帰り1129円～！
11月1日まで開催
10月の「肉の日」は、通常の3日間から5日間に期間を拡大。ハロウィンの週末も含め、肉を使ったピザやごはんピザをおトクな価格で楽しめます。
・直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ
持ち帰り 通常2205円→1129円（1076円おトク）
配達 通常2205円→1929円（276円おトク）
直火焼 テリマヨチキンとペパロニクラシックを組み合わせたMサイズのハーフ＆ハーフです。別添えできざみ海苔が付きます。
持ち帰りは通常2205円のところ1129円で、1076円おトクになります。配達は通常2205円から1929円となり、276円おトクです。
・新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ
持ち帰り 通常2385円→1129円（1256円おトク）
配達 通常2385円→1929円（456円おトク）
新・特うまプルコギとペパロニクラシックを組み合わせたMサイズのハーフ＆ハーフです。別添えで旨辛コチュジャンソースが付きます。
持ち帰りは通常2385円から1129円となり、1256円おトクです。配達は通常2385円から1929円となり、456円おトクです。
・【お肉1.5倍】直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ
・【お肉1.5倍】新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ
持ち帰り 1429円／配達 2229円
ハーフ＆ハーフに300円追加することで、「お肉1.5倍」に増量できます。
お肉1.5倍の対象となる2商品は、いずれもMサイズで、生地はハンドトスのみです。増量の対象はお肉に限ります。
・肉の日 2枚セット
持ち帰り 通常6020円→2929円（3091円おトク）
配達 通常6020円→3939円（2081円おトク）
直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギの2枚を組み合わせたセットです。別添えできざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付きます。
・とろたま ごはんピザ（プルコギ＆てりチキ） 持ち帰り290円／配達290円
肉の日限定で登場するごはんピザです。プルコギとてりチキを組み合わせ、ごはんには国産米を使用しています。
卵黄風ソースには、加熱済みの卵加工品を使用した特製ソースを採用しています。
肉ピザがほぼ半額！ ハロウィンの週末にも
今回の「肉の日」は、対象のハーフ＆ハーフピザが持ち帰りなら2205円から1129円に！ ほぼ半額で楽しめるのはうれしいですね。
さらに、お肉1.5倍のピザや2枚セット、290円のごはんピザも登場。いつもの「肉の日」より開催期間が長く、ハロウィンの週末も対象なのがうれしいところ。11月1日（日）までなので、週末の食事にもよさそうです。
・開始日：2026年10月28日
・終了日：2026年11月1日
※価格は税込み表記です。
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