11月2日発売！ スタバのホリデードリンク3種、今年はティーが主役

スターバックス コーヒー ジャパンは、11月2日より3種のティードリンクを発売します。
個性豊かな3つのドリンクが登場
スターバックスから、今年のホリデーシーズンを彩る「Let’s par-TEA!」をテーマにした3種のティービバレッジが登場します。
それぞれ異なる個性を持つ3種のティービバレッジは、華やかな香りとクリーミーな味わいを楽しむ一杯、本格的な茶葉の奥深さを味わう一杯、そしてアールグレイの香りとチョコレートの味わいを楽しむ一杯を用意しています。
▲「ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ」（持ち帰り：638円、店内利用：650円）
力強いブラックティーにウーロン茶のなめらかな甘みとジャスミンティーの花のような香りを重ね、かすかなアプリコットの風味をまとわせたブレンドティーです。
このティーベースに、甘みを加えたフレッシュクリームを合わせ、今年ならではの特別なエッセンスとして、ストロベリー風味のムースとフリーズドライストロベリーをトッピングしています。
ジョイフルメドレーの華やかな香りとアプリコットジャムを思わせる甘みやコクに、クリーミーな甘さが重なりながらも、後味はすっきり。飲み進めるごとに移ろう香りと味わいを楽しめるそうです。
▲「アールグレイ チョコレート フラペチーノ」（持ち帰り：678円、店内利用：690円）
香りが際立つアールグレイに、コクのあるチョコレートソースとザクザク食感のチョコレートチップを合わせたティーフラペチーノです。
やさしいベルガモットの香りと紅茶の風味が広がる、まろやかで奥行きのある味わい。チョコレートチップの食感がアクセントとなり、最後まで満足感たっぷりに楽しめるそうです。
ワイドストローで、チョコレートソース、アールグレイの風味、チョコレートチップを同時に味わえる一体感もポイント。
▲「ロイヤル ミルク ティー」（持ち帰り：609円、店内利用：620円）
ダージリン、アッサム、セイロンの3種の茶葉を合わせたオリジナルブレンドティーに、ミルクを合わせています。
立体感のある紅茶の味わいとミルクのまろやかさが調和し、最後まで飽きのこない味わいに仕上げているそうです。
トッピングのショートブレッドクラムは、バターの香りとサクッとほろっとした食感がアクセント。
販売はなくなり次第終了となります。
今だけのかわいいトッピングも！
「Be a Santa クッキー トッピング」（持ち帰り：69円、店内利用：70円）
今年は好きなドリンクにトッピングして楽しめる「Be a Santa クッキー トッピング」を販売します。
3種類のクッキー（プレゼント、クリスマスツリー、サンタ帽）のうち、どれか1つをランダムでトッピング。どれが出るかはお楽しみ。
対象はホイップクリームやムースフォームがのったアイスドリンクとなり、販売は11月19日までを予定しています。
一足先にホリデー気分♡
その日の気分に合わせて選びたい、個性豊かな3種のティードリンクの登場です。どれも一足早いホリデー気分を盛り上げてくれそうですよね。
「Be a Santa クッキー」も、とってもかわいい！プレゼント交換のようなワクワクした気持ちで楽しめそうです。
ホリデードリンクは人気が予想されます。チェックはお早めに！
（※文中の価格はすべて税込）
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