11月2日発売！ スタバのホリデードリンク3種、今年はティーが主役

スターバックス コーヒー ジャパンは、11月2日より3種のティードリンクを発売します。

個性豊かな3つのドリンクが登場

スターバックスから、今年のホリデーシーズンを彩る「Let’s par-TEA!」をテーマにした3種のティービバレッジが登場します。

それぞれ異なる個性を持つ3種のティービバレッジは、華やかな香りとクリーミーな味わいを楽しむ一杯、本格的な茶葉の奥深さを味わう一杯、そしてアールグレイの香りとチョコレートの味わいを楽しむ一杯を用意しています。

▲「ジョイフルメドレー ストロベリー クリーミー ティー ラテ」（持ち帰り：638円、店内利用：650円）

力強いブラックティーにウーロン茶のなめらかな甘みとジャスミンティーの花のような香りを重ね、かすかなアプリコットの風味をまとわせたブレンドティーです。

このティーベースに、甘みを加えたフレッシュクリームを合わせ、今年ならではの特別なエッセンスとして、ストロベリー風味のムースとフリーズドライストロベリーをトッピングしています。

ジョイフルメドレーの華やかな香りとアプリコットジャムを思わせる甘みやコクに、クリーミーな甘さが重なりながらも、後味はすっきり。飲み進めるごとに移ろう香りと味わいを楽しめるそうです。

▲「アールグレイ チョコレート フラペチーノ」（持ち帰り：678円、店内利用：690円）

香りが際立つアールグレイに、コクのあるチョコレートソースとザクザク食感のチョコレートチップを合わせたティーフラペチーノです。

やさしいベルガモットの香りと紅茶の風味が広がる、まろやかで奥行きのある味わい。チョコレートチップの食感がアクセントとなり、最後まで満足感たっぷりに楽しめるそうです。

ワイドストローで、チョコレートソース、アールグレイの風味、チョコレートチップを同時に味わえる一体感もポイント。

▲「ロイヤル ミルク ティー」（持ち帰り：609円、店内利用：620円）

ダージリン、アッサム、セイロンの3種の茶葉を合わせたオリジナルブレンドティーに、ミルクを合わせています。

立体感のある紅茶の味わいとミルクのまろやかさが調和し、最後まで飽きのこない味わいに仕上げているそうです。

トッピングのショートブレッドクラムは、バターの香りとサクッとほろっとした食感がアクセント。

販売はなくなり次第終了となります。

今だけのかわいいトッピングも！

「Be a Santa クッキー トッピング」（持ち帰り：69円、店内利用：70円）

今年は好きなドリンクにトッピングして楽しめる「Be a Santa クッキー トッピング」を販売します。

3種類のクッキー（プレゼント、クリスマスツリー、サンタ帽）のうち、どれか1つをランダムでトッピング。どれが出るかはお楽しみ。

対象はホイップクリームやムースフォームがのったアイスドリンクとなり、販売は11月19日までを予定しています。

一足先にホリデー気分♡

その日の気分に合わせて選びたい、個性豊かな3種のティードリンクの登場です。どれも一足早いホリデー気分を盛り上げてくれそうですよね。

「Be a Santa クッキー」も、とってもかわいい！プレゼント交換のようなワクワクした気持ちで楽しめそうです。

ホリデードリンクは人気が予想されます。チェックはお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）