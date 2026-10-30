【本日】肉・麺・飯の背徳コンボ！ 大阪王将「悪魔の肉雪崩」がすごそう

中華食堂チェーン「大阪王将」は、本日10月30日から、「悪魔の肉雪崩！禁断のWポークまぜそば」を期間限定で販売します。

どういうこと!?

「悪魔の肉雪崩！禁断のWポークまぜそば」

肉・麺・飯を一度に味わえる、インパクト大の豪快なまぜそばが登場。

▲悪魔の肉雪崩！禁断のWポークまぜそば（追い飯付き） 1230円

豚バラ肉と肉ミンチをダブルでトッピングし、ニンニクとオイスターが香る濃厚な肉餡を合わせたメニューです。モチモチとした太麺に肉餡を絡め、ガーリックチップ、ニラ、玉葱を添え、中央には生卵黄をのせています。

途中で卵黄を崩すと、濃厚な味わいにまろやかさが加わるといいます。麺を食べ終えた後は、セットの白飯を投入する「追い飯」で、肉餡の旨みを最後まで楽しめます。

▲悪魔の肉雪崩！禁断のWポークまぜそば 餃子セット（追い飯付き） 1560円

「悪魔の肉雪崩！禁断のWポークまぜそば」に餃子を組み合わせたセットも販売します。

販売期間は12月13日まで。一部店舗では販売しません。また、テイクアウトと麺大盛りには対応しておらず、販売価格や餃子セットの価格は店舗によって一部異なる場合があります。

「悪魔」に「禁断」に「肉雪崩」って！

「悪魔の肉雪崩！禁断のWポークまぜそば」。まず、名前からしてすごい！



豚バラ肉と肉ミンチをダブルで盛り付け、ニンニクとオイスターが香る濃厚な肉餡を太麺に絡めるという、肉好きにはたまらない一杯。さらに、麺を食べ終えた後は追い飯まで付いてくるとは……！



名前に負けず、内容も強そう。肉好きには気になるガッツリメニューですね。

・開始日：2026年10月30日

・終了日：2026年12月13日

※価格は税込み表記です。