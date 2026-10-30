ファミマに「味仙」監修の旨辛グルメ5品！ 台湾ラーメンに“ミンチ”カツも【地域限定】

ファミリーマートは11月3日より、台湾料理店「味仙本店」が監修した商品を中部・東海・甲信地方を中心に順次発売します。

「味仙本店」監修！

手巻おむすびや台湾はるさめスープなど5品が登場

定番の台湾ラーメンや手巻おむすびに加え、シリーズ初登場の台湾はるさめスープ、旨辛甘酢たれ唐揚げなど全5商品をラインアップします。

▲味仙本店監修 台湾ラーメン 630円

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県（一部除く）、静岡県、山梨県（一部除く）、長野県

鶏ガラの旨みをきかせたスープに、豚肉の旨みを味わえる台湾ミンチをトッピングしたラーメンです。

台湾ミンチとよく絡むよう、独自配合の中太ストレート麺を使用しています。

▲味仙本店監修 手巻 台湾ミンチ 235円

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県（一部除く）、静岡県、山梨県（一部除く）、長野県

豚ミンチを赤唐辛子、甜麺醤、豆板醤などと炒めた台湾ミンチを中具に使用した手巻おむすびです。唐辛子の辛みと肉の旨みを味わえます。

▲味仙本店監修 台湾はるさめスープ 450円

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県（一部除く）、静岡県、山梨県（一部除く）、長野県、東京都（一部除く）、神奈川県（一部除く）

今回初登場となる台湾はるさめスープは、台湾ミンチとはるさめをたっぷり使用しています。

鶏ガラの旨みをきかせたスープに台湾ミンチの辛みと旨みが溶け込んだ、ボリューム感のある仕立てです。

▲味仙本店監修 旨辛甘酢たれ唐揚げ 348円

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県（一部除く）、静岡県、山梨県（一部除く）、長野県

味仙本店の酢豚をイメージしたお惣菜です。穀物酢、三温糖、唐辛子、ニンニクを合わせたタレにねぎを加え、旨辛い味わいに仕上げています。おかずやおつまみにもおすすめだとしています。

▲味仙本店監修 台湾ミンチカツ 178円

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県（一部除く）、静岡県、山梨県、長野県

味仙本店の台湾ミンチをミンチカツにアレンジしました。豚肉と鶏肉のミンチに、ニンニク、豆板醤、ニラなどの旨みと辛みをきかせた、食べごたえのある一品です。

春雨スープは東京・神奈川でも買える！

ファミマと「味仙本店」の監修企画は2024年6月にスタートし、今回で第4弾。これまでも台湾ラーメンをはじめ、名物の台湾ミンチをアレンジしたさまざまな商品が登場してきました。



今回も基本的には中部・東海・甲信地方を中心とした地域限定ですが、初登場の「台湾はるさめスープ」は東京都と神奈川県の一部店舗でも販売されます。



関東でも味仙監修の旨辛グルメを楽しめるのはうれしいですよね。東京・神奈川の人も、近くのファミマでチェックしてみてください。

・発売日：2026年11月3日



台湾ミンチカツ

・発売日：2026年11月10日

※価格は税込み表記です。