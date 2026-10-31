自動車業界でも目立ちたい！ ASCIIが挑むメディア対抗ロードスター耐久レース
「メデ耐」出場への第一歩！ ロードスターで挑む「国内Aライセンス」1日取得のリアル
今年、アスキーチームとして初参戦した「第37回 メディア対抗ロードスター耐久レース（以下、メデ耐）」。実は昨年の段階で出ようという話があったのですが、いろいろと条件を満たせなかったため破談になり、今年ようやく……という感じだったのです。
満たせなかった条件のひとつが「国内Aライセンス」です。これを持っていないとメデ耐は出られないのです。なので、今年はまず国内Aライセンス取得から動きました。サーキットを走らないといけないので、ハードルが高いと思っていたのですがそんなことはなく、筆記試験のほうが難しかったくらい。そんなライセンス取得までをレポートします。みなさんも国内Aライセンスを取ってレースに出ましょう！
国内Aライセンスはたった1日で取れる！
国内Aライセンス（通称Aライ）。クルマ好きなら一度は耳にしたことがあるこの言葉に、レース好きなら憧れている人も多いのではないでしょうか。正式にはJAF（日本自動車連盟）が発給する「国内Aライセンス」と呼ばれるもので、これがあれば国内で開催されているレースを含め、ほぼすべてのJAF公認モータースポーツに参加できるようになります。
今回、私は「チームクレバーレーシング」が筑波サーキットで開催している「Aライセンス講習会」を受講し、実際に1日で国内Aライセンスの取得までこぎつけました（講習会に同行してくれたライターの鈴木ケンイチさんもクレバーレーシングで取得したそうです）。
この記事では、受講条件の確認から申し込み、当日の流れ、そして取得後の手続きまでを、順を追って紹介します。これから国内Aライセンス取得を目指す人の参考になれば幸いです。
1. まず知っておきたい「国内A」と「国内B」の違い
JAFの四輪競技ライセンスには、大きく分けて「国内B」と「国内A」があります。国内Bライセンスは、モータースポーツの入門ライセンスです。JAF支部などで開催される2時間程度の講習を受けるだけで取得でき（今はオンラインでも可）、ジムカーナやダートトライアル、ラリー、サーキットトライアルといった競技に参加できます。
国内Aライセンスは、その一段上のライセンスです。最大の違いは「レース」に出場できること。ナンバー付き車両のワンメイクレースや地方選手権レースなど、JAF公認レースへの道が開けます。もちろんレースに出る予定がなくても、ステイタスとして取得する方も少なくありません。
ただし国内Aは、講習を受ければ誰でも取れるというものではありません。講習・筆記試験・実技試験に加えて、一定のサーキット走行経験や競技出場経験が求められます。ここがハードルに感じられる部分ですが、ネットで検索すると、このハードルを1日でクリアできるプログラムを用意している団体がいますので、まずは調べて最寄の講習会を探しましょう。
なお、ライセンスには「国際」もあり、こちらは最終的にF1ドライバーの「スーパーライセンス」まであります。
2. 受講条件とプラン選び
クレバーレーシングのAライセンス講習会には、受講者の経験に応じて5つのプランが用意されています。筆者が選んだのは、「スタンダードプラン（3万3000円）」です。公式サイトでも「多くの方がコレでお申込み」と紹介されている、いわば王道のプランです。3万3000円の内訳は、Aライセンス受講者限定サーキットトライアルの参加料1万2000円と、Aライセンス講習会の受講料2万1000円です。
スタンダードプランの受講条件は、次の3点です。
• 本年度有効な国内Bライセンスを所持していること
• JAF公認競技会に出場した経験がないこと
• 同日開催のサーキットトライアルに参加すること
つまり、「国内Bライセンスは持っているけれど、競技にもサーキット走行にもあまり縁がなかった」という方のためのプランです。筆者は以前ラリーのコドライバーを経験したので国内Bライセンスは取得済みでした（五十の手習い!? イチ編集者がラリーのコドライバーに挑戦！）。
そして、講習会と同じ日に、Aライセンス受講者だけが走る専用クラスのサーキットトライアル（JAF公認競技）に出場することで、必要な走行経験をその場で積めるようになっています。
国内Bライセンスを持っていない方は、まずBを取得してからスタンダードプランを選ぶのが、もっとも一般的なルートです。なお、各種ライセンスの取得にはJAF個人会員であることが条件になるので、未加入なら早めに入会しておきましょう。JAFの会員メリットはロードサービスだけじゃないのです。
3. 手ぶらはNG！ 事前準備をしっかり
講習会は各団体のウェブサイトから申し込みます。今回参加したクレバーレーシングの場合、受付期間は開催日の2ヵ月前から1週間前までで、定員に達し次第締め切られます。Aライセンスクラスのトライアルは30台限定（先着順）なので、日程が決まったら早めに申し込むのがオススメです。
当日の持ち物は以下のとおりです。
• ヘルメット
• グローブ（軍手は不可）
• 長袖・長ズボン（レーシングスーツは不要です）
• 運転免許証
• 国内Bライセンス
• 教材（モータースポーツハンドブック、国内競技車両規則、H項）
• ボールペン（書類の記入や試験などで使います）
ヘルメットとグローブを持っていない方は、それぞれ1000円でレンタルできます。申し込み時に参加料と一緒に支払う仕組みです。また、教材を持っていない方は当日会場で購入できます。まだちゃんとしたヘルメットを持っていなかった筆者は、同行してくれたライターの鈴木ケンイチさんから借りました。
走行するクルマは、ナンバー付きであれば車種は問いません。ノーマル車でまったく問題なく、オートマ車でもOKです。私はマツダの「ロードスター NR-A」で参加しました。マツダさんがご厚意で広報車を用意してくれたのです。ありがたや。
注意点は、オープンカーの場合は4点式以上のロールバーが必要なこと（NR-Aは装着済み）、そして消音効果のあるマフラー（103dB以下）を装着していること。ストレートマフラーは認められません。
あわせて、前日までにタイヤの空気圧と摩耗、ブレーキパッドの残量、オイル類を点検しておくと安心です。車内の荷物は走行前にすべて降ろすことになるので、荷物を置いておくスペースや袋も用意しておくとスムーズです。
4. いよいよ講習会当日！ 筑波サーキットへ
今回の試験会場は茨城県下妻市にある筑波サーキット コース2000です。数々のレースやタイムアタックの舞台となってきた、関東のモータースポーツファンにはおなじみの名コースです。
この日は、クレバーサーキットトライアル in 筑波の第2戦と同時開催。パドックにはB部門・C部門に出場する本格的なマシンも並び、朝から独特の緊張感が漂っていました。当日は天気も快晴で、気温も高くなく、最高のサーキット日和。雨だけは降らないでくれ！ と祈った甲斐がありました。
さて、まずは受付を済ませ、ゼッケンなどを受け取ります。その後、車内の荷物を降ろし、走行に向けた準備を進めます。周りを見渡すと、私と同じようにノーマルのナンバー付き車両で参加している方が多く、「自分だけ場違いではないか」という不安は早々に消えました。スポーツカーだけでなく、SUVやワゴンの人もいたのは驚きました。
座学でルールとフラッグを学ぶ
講習の中心となるのが座学です。ここでは、
• 国内競技規則
• 競技車両規則
• フラッグ（旗）などのルール
について学びます。
特に大切なのがフラッグです。サーキットでは、コース上の状況をドライバーに伝える手段として、さまざまな色の旗が使われます。たとえば黄旗は前方の危険を、赤旗は走行の中止を意味します。小規模なレースでは無線がないことも多く、旗の意味を正しく理解し、瞬時に反応できることが安全の大前提になります。
レースに出場する以上、「知らなかった」では済まされません。ルールを知らないことは自分だけでなく周囲のドライバーを危険にさらすことにつながります。「速く走る」以前に「安全に走る」ための知識を身につける、という意味で非常に有意義な時間でした。
6. 筆記試験は意外と難しい
座学のあとは筆記試験です。と言っても身構える必要はありません。座学で学習した内容についての簡単なテストです。講習をしっかり聞いていれば十分に対応できる内容ですが、うっかり居眠りなどしているとわからないことだらけになります。朝早いので眠くなりますが、エナドリなどを飲んで寝ないようにしましょう。
また、事前に教材のモータースポーツハンドブックに目を通しておくと、より安心して臨めるはずです。
7.実技試験 Aライ受講者限定のサーキットトライアル
いよいよこの日のハイライト、実際にサーキットを走る時間です。
スタンダードプランでは、同日開催の「Aライ受講者限定サーキットトライアル（Aライクラス）」に出場します。サーキットトライアルとは、1周のタイムを競うタイムアタック形式の競技です。レースのように他車と順位を争ってバトルするわけではなく、自分のペースで落ち着いて走ればOKというのが大きな特徴です。クラッシュは即失格になります。とにかくしっかり完走することが目標です。
しかも、走るのはAライ受講者だけ。「サーキットをガンガン走っている人といきなり一緒に走るのはこわい」という声を受けて設けられたクラスなので、初めてのサーキット走行でも安心です。前の人についていけばいいのです。
走行前には入念なミーティングが行なわれます。コースの走り方、ピットロードの出入り、旗が出たときの対応など、初めての方が戸惑いやすいポイントを丁寧に確認してくれます。走行回数は2回で、最初に慣熟走行がてら走り、インターバルを置いて本番の2回目、というスケジュールです。午前中に座学をみっちり、午後は夕方まで実技となっています。
Aライクラスの走行時間は約15分間です。コースインした瞬間、目の前に広がるのは、レースゲームや動画で何度も見てきた筑波のコース。最初の数周は様子を見ながら、徐々にペースを上げていきました。技術もクルマもみんなバラバラなので、慎重に走行。タイムよりも、安全にルールを守って無事に走り切れたことが何よりの収穫でした。
なお、Aライクラスでも参加台数の35％（最大6位まで）に賞典が授与されます。1～3位にはメダルと副賞、4～6位には副賞が贈られるので、上位を狙ってみるのも楽しみのひとつです。
サーキット走行が終わったらライセンス取得……というワケではありません。もう一度筆記試験があり、問題は先ほどの試験とは別のものになります。ここで合格できないと1日が水の泡になるので、サーキット走行後の疲労感もありますが、全力で取り組みましょう。
8. 合格、そしてライセンス申請へ
すべてのカリキュラムを終えると、いよいよ国内Aライセンスの申請に進みます。最後の筆記試験合格後は、JAFに国内Aライセンスの申請を行ないます。なお、教材費・ライセンスの申請料・JAF入会金は講習会の参加料に含まれていませんので、別途準備しておきましょう。申請料の最新の金額は、JAFの公式サイトで確認しておくと確実です。
筆者の場合、申請から2週間ほどでライセンスが届きました。これでメデ耐に参加する条件のひとつをクリアできました!
9. 費用のまとめ
今回かかった主な費用は以下のとおりです。
・スタンダードプラン 3万3000円
ヘルメット・グローブのレンタル（必要な場合） 0円
教材費（持っていない場合） 0円
国内Aライセンス申請料 4100円
JAF入会金・年会費（未加入の場合） 0円
合計 3万7100円
このほか、筑波サーキットまでの交通費や高速代、ガソリン代なども考えておきましょう。朝7～8時くらいに筑波サーキット集合なので、前日入りするならホテル代もかかります。
【まとめ】国内Aライセンスは思っているより近い
振り返ってみると、国内Bライセンスさえ持っていれば、特別なクルマも、サーキット走行の経験もなしに、たった1日で国内Aライセンスを取得できるというのは、とても魅力的なプログラムだと感じました。
ルールを学び、筆記試験を受け、そして自分のクルマで筑波サーキットを走る。その一日は、単に資格を取るだけでなく、モータースポーツの世界に正式に足を踏み入れる、特別な体験でした。
「いつかは国内Aライセンスを」と思っている方は、ぜひ一度講習会をのぞいてみてください。クレバーレーシングの場合はこのあと12月13日（日）にも開催が予定されています。憧れの「Aライ」は、思っているよりずっと近くにあります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります