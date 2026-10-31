「メデ耐」出場への第一歩！ ロードスターで挑む「国内Aライセンス」1日取得のリアル

今年、アスキーチームとして初参戦した「第37回 メディア対抗ロードスター耐久レース（以下、メデ耐）」。実は昨年の段階で出ようという話があったのですが、いろいろと条件を満たせなかったため破談になり、今年ようやく……という感じだったのです。

満たせなかった条件のひとつが「国内Aライセンス」です。これを持っていないとメデ耐は出られないのです。なので、今年はまず国内Aライセンス取得から動きました。サーキットを走らないといけないので、ハードルが高いと思っていたのですがそんなことはなく、筆記試験のほうが難しかったくらい。そんなライセンス取得までをレポートします。みなさんも国内Aライセンスを取ってレースに出ましょう！

国内Aライセンスはたった1日で取れる！

国内Aライセンス（通称Aライ）。クルマ好きなら一度は耳にしたことがあるこの言葉に、レース好きなら憧れている人も多いのではないでしょうか。正式にはJAF（日本自動車連盟）が発給する「国内Aライセンス」と呼ばれるもので、これがあれば国内で開催されているレースを含め、ほぼすべてのJAF公認モータースポーツに参加できるようになります。

今回、私は「チームクレバーレーシング」が筑波サーキットで開催している「Aライセンス講習会」を受講し、実際に1日で国内Aライセンスの取得までこぎつけました（講習会に同行してくれたライターの鈴木ケンイチさんもクレバーレーシングで取得したそうです）。

この記事では、受講条件の確認から申し込み、当日の流れ、そして取得後の手続きまでを、順を追って紹介します。これから国内Aライセンス取得を目指す人の参考になれば幸いです。

1. まず知っておきたい「国内A」と「国内B」の違い

JAFの四輪競技ライセンスには、大きく分けて「国内B」と「国内A」があります。国内Bライセンスは、モータースポーツの入門ライセンスです。JAF支部などで開催される2時間程度の講習を受けるだけで取得でき（今はオンラインでも可）、ジムカーナやダートトライアル、ラリー、サーキットトライアルといった競技に参加できます。

国内Aライセンスは、その一段上のライセンスです。最大の違いは「レース」に出場できること。ナンバー付き車両のワンメイクレースや地方選手権レースなど、JAF公認レースへの道が開けます。もちろんレースに出る予定がなくても、ステイタスとして取得する方も少なくありません。

ただし国内Aは、講習を受ければ誰でも取れるというものではありません。講習・筆記試験・実技試験に加えて、一定のサーキット走行経験や競技出場経験が求められます。ここがハードルに感じられる部分ですが、ネットで検索すると、このハードルを1日でクリアできるプログラムを用意している団体がいますので、まずは調べて最寄の講習会を探しましょう。

なお、ライセンスには「国際」もあり、こちらは最終的にF1ドライバーの「スーパーライセンス」まであります。

2. 受講条件とプラン選び

クレバーレーシングのAライセンス講習会には、受講者の経験に応じて5つのプランが用意されています。筆者が選んだのは、「スタンダードプラン（3万3000円）」です。公式サイトでも「多くの方がコレでお申込み」と紹介されている、いわば王道のプランです。3万3000円の内訳は、Aライセンス受講者限定サーキットトライアルの参加料1万2000円と、Aライセンス講習会の受講料2万1000円です。

スタンダードプランの受講条件は、次の3点です。

• 本年度有効な国内Bライセンスを所持していること

• JAF公認競技会に出場した経験がないこと

• 同日開催のサーキットトライアルに参加すること

つまり、「国内Bライセンスは持っているけれど、競技にもサーキット走行にもあまり縁がなかった」という方のためのプランです。筆者は以前ラリーのコドライバーを経験したので国内Bライセンスは取得済みでした（五十の手習い!? イチ編集者がラリーのコドライバーに挑戦！）。

そして、講習会と同じ日に、Aライセンス受講者だけが走る専用クラスのサーキットトライアル（JAF公認競技）に出場することで、必要な走行経験をその場で積めるようになっています。

国内Bライセンスを持っていない方は、まずBを取得してからスタンダードプランを選ぶのが、もっとも一般的なルートです。なお、各種ライセンスの取得にはJAF個人会員であることが条件になるので、未加入なら早めに入会しておきましょう。JAFの会員メリットはロードサービスだけじゃないのです。

3. 手ぶらはNG！ 事前準備をしっかり

講習会は各団体のウェブサイトから申し込みます。今回参加したクレバーレーシングの場合、受付期間は開催日の2ヵ月前から1週間前までで、定員に達し次第締め切られます。Aライセンスクラスのトライアルは30台限定（先着順）なので、日程が決まったら早めに申し込むのがオススメです。

当日の持ち物は以下のとおりです。

• ヘルメット

• グローブ（軍手は不可）

• 長袖・長ズボン（レーシングスーツは不要です）

• 運転免許証

• 国内Bライセンス

• 教材（モータースポーツハンドブック、国内競技車両規則、H項）

• ボールペン（書類の記入や試験などで使います）

ヘルメットとグローブを持っていない方は、それぞれ1000円でレンタルできます。申し込み時に参加料と一緒に支払う仕組みです。また、教材を持っていない方は当日会場で購入できます。まだちゃんとしたヘルメットを持っていなかった筆者は、同行してくれたライターの鈴木ケンイチさんから借りました。

走行するクルマは、ナンバー付きであれば車種は問いません。ノーマル車でまったく問題なく、オートマ車でもOKです。私はマツダの「ロードスター NR-A」で参加しました。マツダさんがご厚意で広報車を用意してくれたのです。ありがたや。

注意点は、オープンカーの場合は4点式以上のロールバーが必要なこと（NR-Aは装着済み）、そして消音効果のあるマフラー（103dB以下）を装着していること。ストレートマフラーは認められません。

あわせて、前日までにタイヤの空気圧と摩耗、ブレーキパッドの残量、オイル類を点検しておくと安心です。車内の荷物は走行前にすべて降ろすことになるので、荷物を置いておくスペースや袋も用意しておくとスムーズです。

4. いよいよ講習会当日！ 筑波サーキットへ

今回の試験会場は茨城県下妻市にある筑波サーキット コース2000です。数々のレースやタイムアタックの舞台となってきた、関東のモータースポーツファンにはおなじみの名コースです。

この日は、クレバーサーキットトライアル in 筑波の第2戦と同時開催。パドックにはB部門・C部門に出場する本格的なマシンも並び、朝から独特の緊張感が漂っていました。当日は天気も快晴で、気温も高くなく、最高のサーキット日和。雨だけは降らないでくれ！ と祈った甲斐がありました。

さて、まずは受付を済ませ、ゼッケンなどを受け取ります。その後、車内の荷物を降ろし、走行に向けた準備を進めます。周りを見渡すと、私と同じようにノーマルのナンバー付き車両で参加している方が多く、「自分だけ場違いではないか」という不安は早々に消えました。スポーツカーだけでなく、SUVやワゴンの人もいたのは驚きました。

座学でルールとフラッグを学ぶ

講習の中心となるのが座学です。ここでは、

• 国内競技規則

• 競技車両規則

• フラッグ（旗）などのルール

について学びます。

特に大切なのがフラッグです。サーキットでは、コース上の状況をドライバーに伝える手段として、さまざまな色の旗が使われます。たとえば黄旗は前方の危険を、赤旗は走行の中止を意味します。小規模なレースでは無線がないことも多く、旗の意味を正しく理解し、瞬時に反応できることが安全の大前提になります。

レースに出場する以上、「知らなかった」では済まされません。ルールを知らないことは自分だけでなく周囲のドライバーを危険にさらすことにつながります。「速く走る」以前に「安全に走る」ための知識を身につける、という意味で非常に有意義な時間でした。

6. 筆記試験は意外と難しい

座学のあとは筆記試験です。と言っても身構える必要はありません。座学で学習した内容についての簡単なテストです。講習をしっかり聞いていれば十分に対応できる内容ですが、うっかり居眠りなどしているとわからないことだらけになります。朝早いので眠くなりますが、エナドリなどを飲んで寝ないようにしましょう。

また、事前に教材のモータースポーツハンドブックに目を通しておくと、より安心して臨めるはずです。

7.実技試験 Aライ受講者限定のサーキットトライアル

いよいよこの日のハイライト、実際にサーキットを走る時間です。

スタンダードプランでは、同日開催の「Aライ受講者限定サーキットトライアル（Aライクラス）」に出場します。サーキットトライアルとは、1周のタイムを競うタイムアタック形式の競技です。レースのように他車と順位を争ってバトルするわけではなく、自分のペースで落ち着いて走ればOKというのが大きな特徴です。クラッシュは即失格になります。とにかくしっかり完走することが目標です。

しかも、走るのはAライ受講者だけ。「サーキットをガンガン走っている人といきなり一緒に走るのはこわい」という声を受けて設けられたクラスなので、初めてのサーキット走行でも安心です。前の人についていけばいいのです。

走行前には入念なミーティングが行なわれます。コースの走り方、ピットロードの出入り、旗が出たときの対応など、初めての方が戸惑いやすいポイントを丁寧に確認してくれます。走行回数は2回で、最初に慣熟走行がてら走り、インターバルを置いて本番の2回目、というスケジュールです。午前中に座学をみっちり、午後は夕方まで実技となっています。

Aライクラスの走行時間は約15分間です。コースインした瞬間、目の前に広がるのは、レースゲームや動画で何度も見てきた筑波のコース。最初の数周は様子を見ながら、徐々にペースを上げていきました。技術もクルマもみんなバラバラなので、慎重に走行。タイムよりも、安全にルールを守って無事に走り切れたことが何よりの収穫でした。

なお、Aライクラスでも参加台数の35％（最大6位まで）に賞典が授与されます。1～3位にはメダルと副賞、4～6位には副賞が贈られるので、上位を狙ってみるのも楽しみのひとつです。

サーキット走行が終わったらライセンス取得……というワケではありません。もう一度筆記試験があり、問題は先ほどの試験とは別のものになります。ここで合格できないと1日が水の泡になるので、サーキット走行後の疲労感もありますが、全力で取り組みましょう。

8. 合格、そしてライセンス申請へ

すべてのカリキュラムを終えると、いよいよ国内Aライセンスの申請に進みます。最後の筆記試験合格後は、JAFに国内Aライセンスの申請を行ないます。なお、教材費・ライセンスの申請料・JAF入会金は講習会の参加料に含まれていませんので、別途準備しておきましょう。申請料の最新の金額は、JAFの公式サイトで確認しておくと確実です。

筆者の場合、申請から2週間ほどでライセンスが届きました。これでメデ耐に参加する条件のひとつをクリアできました!

9. 費用のまとめ

今回かかった主な費用は以下のとおりです。

・スタンダードプラン 3万3000円

ヘルメット・グローブのレンタル（必要な場合） 0円

教材費（持っていない場合） 0円

国内Aライセンス申請料 4100円

JAF入会金・年会費（未加入の場合） 0円

合計 3万7100円

このほか、筑波サーキットまでの交通費や高速代、ガソリン代なども考えておきましょう。朝7～8時くらいに筑波サーキット集合なので、前日入りするならホテル代もかかります。

【まとめ】国内Aライセンスは思っているより近い

振り返ってみると、国内Bライセンスさえ持っていれば、特別なクルマも、サーキット走行の経験もなしに、たった1日で国内Aライセンスを取得できるというのは、とても魅力的なプログラムだと感じました。

ルールを学び、筆記試験を受け、そして自分のクルマで筑波サーキットを走る。その一日は、単に資格を取るだけでなく、モータースポーツの世界に正式に足を踏み入れる、特別な体験でした。

「いつかは国内Aライセンスを」と思っている方は、ぜひ一度講習会をのぞいてみてください。クレバーレーシングの場合はこのあと12月13日（日）にも開催が予定されています。憧れの「Aライ」は、思っているよりずっと近くにあります。