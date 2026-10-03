万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第157回
SwitchBot「AIマインドクリップ」
AIボイスレコーダー買ってから、“ひとりでずっと”スマホに話しかけ続けてます。
2026年10月03日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「取り留めのない『ひとり言』やアイデアを黙って聞き、サッと整理してくれる専属秘書がいたらいいのに」「口頭指示もまとめてくれたらいいのに」。デスクワーカーなら誰もが、一度は妄想したことがあるのではないでしょうか。
世間では「忘れるくらいのアイデアはたいしたことない」なんて言われがち。ですが、既存の仕事を広げる「1→10」の作業に比べ、ゼロから新しいアイデアを生み出す「0→1」の労力は桁違いに大きく、頭に浮かんだ閃きは逃したくはありません。
そして、自分のように非常に忘れっぽい人間にとって、会議の伝達事項や口頭指示の内容は、記録として手元に残してたいもの。仕事では事故の元ですし、指示や伝達自体を忘れると、思い出すことすらできません。
そんな日々のモヤモヤした思考整理の悩みを解決してくれるのが、SwitchBotのAIボイスレコーダー「AIマインドクリップ」です。
胸元に挟んだわずか16.8gの小さな本体に向かって、思いついたことや「今日やること」をボソボソとつぶやくだけで、AIが自動でテキスト化し、構造化・要約し、ToDoリストへと落とし込んでくれます。
これを一度体験すると、なぜ“ひとりでずっと”「AIマインドクリップ」に話しかけ続けてしまうのか？ そのメリットをレビューで詳しく解説します！
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「AIマインドクリップ」を推す理由
1）わずか16.8g！ スマホを出さずに胸元でサッと記録に残せる
2）文字起こし・要約・ToDo抽出が秀逸 AIが次の「行動」に自動変換
3）最大20時間連続録音＆64GBの大容量 文字起こし月300分の無料枠もあり
🎬【3分で要約】SwitchBot「AIマインドクリップ」動画解説
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