インティ・クリエイツは10月16日、Nintendo Switch 2向け悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、パッケージ版店舗特典描き下ろしイラストの完成画の公開、また店頭体験会に関する情報を公開した。

ゲームの発売日は、2027年1月28日予定。価格は、パッケージ通常版が7590円、パッケージ限定版が1万2650円、ダウンロード版が4900円となる。

▼Nintendo Switch 2版紹介映像

https://youtu.be/u9leagIvb6k

■Nintendo Switch 2パッケージ版描き下ろし店舗特典完成デザインを公開！

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■2026年10月24日に秋葉原で店頭体験会を開催！

販売店の協力の下、Nintendo Switch 2版でも店頭体験会を実施する。ゲームを遊んだ人にはポストカードをプレゼント。また、その場で通常版または限定版を予約した人、および、すでに予約している人は予約が分かる書類を持ってくると、販促用のB2ポスターをプレゼント（※どの店舗の予約でもOK）。

Nintendo Switch 2版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』を一足早く遊べるチャンスなので、奮って参加しよう。近隣に済んでいる人も、ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

【開催概要】

開催日：2026年10月24日12時～17時

場所：トレーダー 秋葉原2号店（https://www.e-trader.jp/akiba-trader-a102/）

■「インティ・クリエイツ情報局」の最新回が2026年10月21日に配信決定！

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで贈る情報番組「インティ・クリエイツ情報局」が限定復活！ 最新回となる第33回放送では、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の主人公である悪魔メイド姉妹の妹“マーシャ”役を演じる桜川真依さんをゲストに迎え、Nintendo Switch 2版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の詳細情報、イベント情報など、盛りだくさんの内容でお届けする。配信日時は2026年10月21日21時なので、ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第33回

日時：2026年10月21日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）

ゲスト：桜川真依さん（ヴィムス）

配信URL：

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/RXKfCzO2gOY

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351539485

【ゲーム情報】

タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル：探索アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：

Switch／PS5パッケージ版：発売中（2025年4月24日）

Switch／PS5／PS4／Steamダウンロード版：配信中（2025年3月27日）

XSX|S／Xbox Oneダウンロード版：配信中（2025年6月5日）

Switch 2版：2027年1月28日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5940円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万978円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）ダウンロード版：4400円

Switch 2パッケージ通常版：7590円

Switch 2パッケージ限定版：1万2650円

Switch 2ダウンロード版：4900円

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。

CERO：C（15才以上対象）

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