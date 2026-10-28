インティ・クリエイツは10月28日、東京・秋葉原UDXで開催される同人＆インディーゲームオンリーイベント「デジゲー博2026」に、Nintendo Switch 2版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の体験版をプレイアブル出展すると発表。「デジゲー博」の開催日時は、2026年11月8日11時～16時。

ゲームの発売日は、2027年1月28日予定。価格は、パッケージ通常版が7590円／パッケージ限定版が1万2650円／ダウンロード版が4900円となる。

デジゲー博では、ゲームをプレイした人に、直径57mmの特製缶バッチ（全2種から選択）1個をプレゼント。また、ブースに訪れた人に、販促うちわの配布も行う。

さらに、会場限定の掘り出しものの物販もあるので、近隣に住んでいる人は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【開催概要】

開催日時：2026年11月8日 11時～16時

会場：秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー

★インティ・クリエイツのブース番号はZ-04（4階 UDXギャラリー）

デジゲー博公式サイト：https://digigame-expo.org/

Switch 2版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』プレイアブル出展内容

展示される体験版では、ゲーム序盤からメイド長ライサと邂逅するところまでをNintendo Switch 2版でプレイできるTGS2026版と同じバージョンとなっている。Nintendo Swith 2版で向上したフレームレート、4Kテレビ出力の美麗な映像を、ぜひキミの目で確認してみよう。

試遊した人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ2種の中からご希望の1種をプレゼント

※特製ノベルティ缶バッジは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。

Switch 2用パッケージ版の予約特典A4クリアファイルの完成画を公開！

Nintendo Switch 2用のパッケージ通常版、限定版のどちらを予約しても付いてくる、予約特典A4クリアファイルのデザインが完成。

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、メイドサーヴァントである“キリカ”と“マーシャ”が魔王城をお掃除する日常を描いたイラストとなっている。

※画像は制作中のイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

【ゲーム情報】

タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル：探索アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：

Switch／PS5パッケージ版：発売中（2025年4月24日）

Switch／PS5／PS4／Steamダウンロード版：配信中（2025年3月27日）

XSX|S／Xbox Oneダウンロード版：配信中（2025年6月5日）

Switch 2版：2027年1月28日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5940円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万978円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）ダウンロード版：4400円

Switch 2パッケージ通常版：7590円

Switch 2パッケージ限定版：1万2650円

Switch 2ダウンロード版：4900円

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。

CERO：C（15才以上対象）

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