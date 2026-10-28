Nintendo Switch 2用パッケージ版の予約特典A4クリアファイルの完成画も公開！
Switch 2版『グリム・ガーディアンズ SotD』が11月8日開催の「デジゲー博2026」にプレイアブル出展決定！
インティ・クリエイツは10月28日、東京・秋葉原UDXで開催される同人＆インディーゲームオンリーイベント「デジゲー博2026」に、Nintendo Switch 2版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の体験版をプレイアブル出展すると発表。「デジゲー博」の開催日時は、2026年11月8日11時～16時。
ゲームの発売日は、2027年1月28日予定。価格は、パッケージ通常版が7590円／パッケージ限定版が1万2650円／ダウンロード版が4900円となる。
デジゲー博では、ゲームをプレイした人に、直径57mmの特製缶バッチ（全2種から選択）1個をプレゼント。また、ブースに訪れた人に、販促うちわの配布も行う。
さらに、会場限定の掘り出しものの物販もあるので、近隣に住んでいる人は立ち寄ってみてはいかがだろうか。
【開催概要】
開催日時：2026年11月8日 11時～16時
会場：秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー
★インティ・クリエイツのブース番号はZ-04（4階 UDXギャラリー）
デジゲー博公式サイト：https://digigame-expo.org/
Switch 2版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』プレイアブル出展内容
展示される体験版では、ゲーム序盤からメイド長ライサと邂逅するところまでをNintendo Switch 2版でプレイできるTGS2026版と同じバージョンとなっている。Nintendo Swith 2版で向上したフレームレート、4Kテレビ出力の美麗な映像を、ぜひキミの目で確認してみよう。
試遊した人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ2種の中からご希望の1種をプレゼント
※特製ノベルティ缶バッジは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。
Switch 2用パッケージ版の予約特典A4クリアファイルの完成画を公開！
Nintendo Switch 2用のパッケージ通常版、限定版のどちらを予約しても付いてくる、予約特典A4クリアファイルのデザインが完成。
『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、メイドサーヴァントである“キリカ”と“マーシャ”が魔王城をお掃除する日常を描いたイラストとなっている。
※画像は制作中のイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。
【ゲーム情報】
タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
ジャンル：探索アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
Switch／PS5パッケージ版：発売中（2025年4月24日）
Switch／PS5／PS4／Steamダウンロード版：配信中（2025年3月27日）
XSX|S／Xbox Oneダウンロード版：配信中（2025年6月5日）
Switch 2版：2027年1月28日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5940円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万978円
Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）ダウンロード版：4400円
Switch 2パッケージ通常版：7590円
Switch 2パッケージ限定版：1万2650円
Switch 2ダウンロード版：4900円
※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。
CERO：C（15才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります