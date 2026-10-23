試遊した人には特製缶バッチ（全2種から選択）1個をプレゼント！
Switch 2『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』が「東京ゲームダンジョン14」に試遊出展決定！
インティ・クリエイツは、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のNintendo Switch 2版について、東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催される個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム（インディゲーム）の展示会「東京ゲームダンジョン14」に体験版をプレイアブル出展すると発表。「東京ゲームダンジョン14」の開催日は、2026年10月31日だ。
ゲームの発売日は、2027年1月28日。価格はパッケージ通常版が7590円、パッケージ限定版が1万2650円、ダウンロード版が4900円となる。
体験版をプレイした人には、直径57mmの特製缶バッチ（全2種から選択）1個をプレゼント。また、ブースに立ち寄った人には、販促うちわの配布も行う。さらに、会場限定の掘り出しものの物販もあるので、近隣に住んでいる人は、ぜひ来場してみてはいかがだろうか。
【イベント情報】
開催日時：2026年10月31日 11時～17時
会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館
※インティ・クリエイツのブース番号は2階の「2X-2」です！
東京ゲームダンジョン公式サイト：https://tokyogamedungeon.com/
■Switch 2版『グリム・ガーディアンズ SotD』プレイアブル出展内容
展示される体験版では、ゲーム序盤からメイド長ライサと邂逅する所までをNintendo Switch 2版でプレイできるTGS2026版と同じバージョン。Nintendo Swith 2版で向上したフレームレート、4Kテレビ出力の美麗な映像を、ぜひ自身の目で確かめてみよう。
遊んだ人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント。
※特製ノベルティ缶バッジは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。
【ゲーム情報】
タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
ジャンル：探索アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
Switch／PS5パッケージ版：発売中（2025年4月24日）
Switch／PS5／PS4／Steamダウンロード版：配信中（2025年3月27日）
XSX|S／Xbox Oneダウンロード版：配信中（2025年6月5日）
Switch 2版：2027年1月28日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5940円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万978円
Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）ダウンロード版：4400円
Switch 2パッケージ通常版：7590円
Switch 2パッケージ限定版：1万2650円
Switch 2ダウンロード版：4900円
※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。
CERO：C（15才以上対象）
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