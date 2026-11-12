パッケージ限定版描き下ろしBOXのデザインも発表！

インティクリエイツは11月12日、Nintendo Switch 2 版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の体験版を配信。ダウンロードは無料だ。

本体験版は製品版にデータ引き継ぎが可能となっており、物語の序盤――「蓄宝魔王ドラニス」に謁見するまでを遊ぶことが可能。悪魔メイドの姉妹「キリカ」「マーシャ」、そして「魔王マクシム」の物語を体験しよう。

ゲームの発売日は2027年1月28日予定、価格はパッケージ通常版が7590円／限定版が1万2650円、ダウンロード版が4900円だ。

▼Nintendo Switch 2の体験版はこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000137343

パッケージ限定版描き下ろしBOXのデザインを発表！

オフィシャルイラストレーター伊東大典氏が描き下ろした、魔界の強敵に挑むメイドサーヴァント姉妹が描かれた、凛とした雰囲気の限定版BOXイラストを発表。また、内包される3つの限定アイテムのデザインも確定した。

パッケージ限定版は、数量限定商品となっているので、気になる人は早めに予約をしよう。

【限定特典物】

①『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』フルカラー設定資料集

②『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』コンプリートサウンドトラックCD（2枚組）

③ 『キリカ×マーシャのティータイム』アクリルキーホルダー

※同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』フルカラー設定資料集

オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏のデザインはもちろん、ドットスタッフがデザインした資料までも惜しみなく収載したフルカラー設定資料集。

アップデートやNintendo Switch 2版で新規に描いたイラスト類も追加掲載された拡張版となっている。

②『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』コンプリートサウンドトラックCD（2枚組）

ゲーム中の全BGMを収載したサウンドトラックCD。アップデートで追加搭載された音源も収録したコンプリートバージョンとなっている。

③ 「キリカ×マーシャのティータイム」アクリルキーホルダー

姉妹のアンニュイなティータイムをドット絵で描き下ろした、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。

【ゲーム情報】

タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル：探索アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：

Switch／PS5パッケージ版：発売中（2025年4月24日）

Switch／PS5／PS4／Steamダウンロード版：配信中（2025年3月27日）

XSX|S／Xbox Oneダウンロード版：配信中（2025年6月5日）

Switch 2版：2027年1月28日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5940円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万978円

Switch／PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）ダウンロード版：4400円

Switch 2パッケージ通常版：7590円

Switch 2パッケージ限定版：1万2650円

Switch 2ダウンロード版：4900円

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。

CERO：C（15才以上対象）

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