『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

次に使うイヤホンは、オープンイヤー型。

以前からそう決めていました。なぜかって、通勤中にイヤホンを使うことの多い自分にとって、都合がいいことが多いからです。

耳を塞がないから、電車内のアナウンスも聞こえる。歩きながら使っていても、近寄ってくる車や自転車にすぐに気づける。ながら作業で使えば、話しかけられたときにすぐに気づける。

いいことだらけです。

でも、ひとつ問題がありました。それは、構造的に低音が逃げてしまうため、音楽の迫力が失われてしまいやすいという点。この問題を音量で補おうとすれば、今度は音漏れの問題が出てきます。

ついでに言えば、耳の穴に固定されるカナル型と違い、耳に引っ掛けて使うため、ズレることも心配。

こうした事情もあって、使ってみたいなと思いつつも、なかなか購入には至らなかったというのが正直なところです。

しかし、そんな私の懸念のすべてを解消してくれているモデルが登場したのです。

それがVictorの「HA-NP80T」。

最大の特徴は、オープンイヤー型で気になりがちな低音の弱さ、音漏れ、装着時のズレにまとめて対策していること。大型ドライバーや独自の音漏れ低減技術、金属芯入りのイヤーフックなど、細かな部分まで工夫されています。

さらに、イヤホン単体で最大約9.5時間、ケース併用で最大約28.5時間の再生が可能。IP55相当の防塵防水性能も備え、普段使いから運動まで幅広く活躍してくれそうなモデルです。カラーは全4色を用意しています。