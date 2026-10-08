あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第246回
Apple「AirPods 5」
【過去最高のコスパ】新AirPods 5は開放型なのにノイキャンもめっちゃ効いてるのがすごかった
2026年10月08日 17時00分更新
「AirPodsって、結局Proを買うものだと思っていた」。だって普通に考えて、上位モデルの方が失敗がないでしょう？
そんな先入観を、AirPods 5はかなり気持ちよく裏切ってくれました。
耳をふさがない開放型なのに、ノイズキャンセリングがちゃんと効く。しかも、必要なときは周囲の音を自然に取り込める。装着した瞬間の軽快さと、静かな環境に切り替えられる便利さが同居しているのが面白いところです。
これって過去最高のコスパの良さなんじゃないかなぁ。
H2チップを搭載。新しい音響設計によるサウンドに加え、パーソナライズされた空間オーディオ、ライブ翻訳、Siri AIなど、いまのAirPodsらしい機能もしっかり揃っています。さらに価格は23,800円から。近年のApple製品の価格を考えると、この価格でANCまで入っていることには、素直に驚かされます。
紹介するのは、オープンイヤー型の軽快な装着感を保ちながら、アクティブノイズキャンセリング（ANC）にも対応した新しいAirPods（第5世代）です。耳を密閉するカナル型が苦手だけれど、機能面でも妥協したくない、できれば手軽な価格で。そんな欲張りな私が、かなり気になる存在です！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）アップル製品の値上げが進む中、極めてコスパの高い製品
2）圧迫感のない、軽快な付け心地
3）ライブ翻訳などAI機能も活用でき、機能面での不満がない
購入時に確認したい2つのポイント
1）ワイヤレス充電ケース付きモデルは、ただケースが違うだけではない
2）Pro 3との価格差や用途をどう判断するか
🎬【3分で要約】Apple「AirPods 5」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第245回
スマホ鳴潮をガチでやるならこのタブレットだろ！ 最強CPUに有機EL、水冷装備の究極タブレットで実際に遊んでみた
-
第244回
スマホ10000mAhで電池問題を豪腕解決！ 絶大バッテリー内蔵だけど9ミリを切るシャオミのスマホはどんなもんだ？
-
第243回
トピックスこの防犯カメラ、ライトのふりして見張ってくれる、価格も安くて性能も大満足じゃん！
-
第242回
デジタルマウス疲れが限界な俺…日本企業が作った小型トラックボール「BSTBB700X」に移行したらすごく楽になった話
-
第241回
PC【990g】もう16型のデカノートPCがいいじゃん！ 画面でかいのに軽すぎるAcer Swift Airが正義
-
第240回
スマホなぜスマホにBOSEのサブウーファーを付けたのか？ゲーム性能にサウンド、ディスプレーに完全特化のガチ強スマホを触ってみた
-
第239回
PCミニPCなのにめっちゃ光る！Ryzen 5搭載だけど、見た目だけじゃなくしっかり使えるか検証してみた
-
第238回
ウェアラブル4000円以下、とにかく安い！ 安すぎるスマートウォッチがむっちゃ使えた！
-
第237回
スマホ【10万円切りでハイエンド級の快適さ】スマホはこの国産全部入りアンドロイドで間違いなし！
-
第237回
AVこの低音むっちゃ面白い！ 耳をふさがないのに極太ベースが響く、英国・個性派イヤホンの音に夢中になった！
- この連載の一覧へ