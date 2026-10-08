「AirPodsって、結局Proを買うものだと思っていた」。だって普通に考えて、上位モデルの方が失敗がないでしょう？



そんな先入観を、AirPods 5はかなり気持ちよく裏切ってくれました。

耳をふさがない開放型なのに、ノイズキャンセリングがちゃんと効く。しかも、必要なときは周囲の音を自然に取り込める。装着した瞬間の軽快さと、静かな環境に切り替えられる便利さが同居しているのが面白いところです。

これって過去最高のコスパの良さなんじゃないかなぁ。

H2チップを搭載。新しい音響設計によるサウンドに加え、パーソナライズされた空間オーディオ、ライブ翻訳、Siri AIなど、いまのAirPodsらしい機能もしっかり揃っています。さらに価格は23,800円から。近年のApple製品の価格を考えると、この価格でANCまで入っていることには、素直に驚かされます。

紹介するのは、オープンイヤー型の軽快な装着感を保ちながら、アクティブノイズキャンセリング（ANC）にも対応した新しいAirPods（第5世代）です。耳を密閉するカナル型が苦手だけれど、機能面でも妥協したくない、できれば手軽な価格で。そんな欲張りな私が、かなり気になる存在です！