コンパクトなのに拡張性もバッチリ、シンプルなMicro ATXマシンを組むなら候補に入れたいPCケース！：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・金山魁利さんオススメの製品は、ADATAのMicro ATX対応ミニタワーPCケース「VALORMESHSTEALTH ドスパラ限定モデル」（以下、VALORMESHSTEALTH）です。

VALORMESHSTEALTHは、電源ユニットを前面吊り下げ設置とすることで筐体をコンパクトにしたドスパラ限定仕様のミニタワーPCケース。

搭載できる電源ユニットは一般的なATX電源ユニット（最大170mm）およびSFX電源ユニットで、変換ブラケットが同梱されます。

搭載可能なビデオカードは最大長370mmで、CPUクーラーは高さ最大170mmまで対応。対応フォームファクタはMicro ATX/Mini-ITX。内部ストレージベイは2.5インチベイ×2、3.5インチベイ×1を備えます。

搭載可能なファン数はトップに120mm×3/140mm×2、ボトムに120mm×2、リアに120mm×1です。水冷ラジエーターの対応はトップが最大360mm、リアが最大120mmです。

フロントI/Oパネルは前面下部にあり、電源ボタン、リセットボタン、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、HD Audio/Mic×1を備えます。

筐体サイズは220(W)×357(H)×436(D)mm。サイドパネル含め全面メッシュ仕様で通気性に優れ、各パネルはツールレスで着脱可能。カラーはブラックとホワイトの2色がラインアップされています。

金山さんは、「コンパクトなMicro ATXケースというと以前オススメしたMONTECH TENも良いPCケースなのですが、いかんせん組み立て難易度が上級者向けでした。VALORMESHSTEALTHは似たようなコンパクトさですが、シンプルで組み立てやすいです」と解説してくれました。

さらに、「内蔵HDD用ベイや360mm水冷対応、最大370mmまでのビデオカード搭載可能など拡張性も十分。ビデオカードのサポートステイを標準で備えているのも嬉しいですね」と続けます。

注意点として、大型ビデオカード搭載の際は干渉を避けるため電源ユニットには小型のSFX電源ユニットを使用する必要があります。ただ、変換ブラケットは同梱されているのでそのまま装着できるとのこと。

PCケースが少しコンパクトになるだけで、机上での圧迫感がまったく変わってくるんですよね。拡張性を犠牲にしない範囲でのコンパクトさを持つVALORMESHSTEALTHはちょうど良い塩梅のPCケースではないでしょうか。ぜひチェックしてみてください！

良コスパのPNY製ビデオカードもいかが？

ドスパラサポートで3年保証もついています

金山さんのオススメPCパーツとして、比較的低価格でコスパに優れているPNY製ビデオカードを紹介していただきました。ドスパラがディストリビューターを務めているので、購入したPNY製ビデオカードのサポートは国内のドスパラで受けられます。

「スピード感のあるサポートが期待できるほか、サポート期間も3年間あるので長く安心して使えます」とのこと。今やビデオカードはかなり高額なPCパーツなので、サポート期間の長さも考慮して選定したいですね。