高性能ポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X」ブランド20周年記念モデル、ディスプレーも大幅グレードアップで没入感↑↑仕様でした！：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの川内ななさんがオススメする製品は、ASUSのポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」です。ROGブランド20周年を記念したモデルになります。

2025年に発売された「ROG XBOX Ally X」をベースに、ASUSのROGブランド20周年記念として発売されるモデル。他のマザーボードやビデオカードのROG20周年記念モデルと同じく、ブラックとゴールドを基調としたデザインを施しているのが特徴です。

基本性能はベースモデルのROG XBOX Ally Xと変わらず、CPUには「AMD Ryzen AI Z2 Extreme」を搭載。8コア/16スレッドでターボ時の動作クロックは5.0GHzに達します。内蔵GPU「Radeonグラフィックス」を搭載するほか、50TOPSの強力なAI性能を持つNPUも内蔵しています。

システムメモリーは24GB（LPDDR5Xオンボード）、ストレージは1TB（M.2 NVMe Gen4）を搭載します。ポータブルゲーミングPCとしては十分な容量でしょう。

ベースモデルと大きく異なるポイントはディスプレー部分。7インチの液晶だったものが、7.4インチの有機ELへグレードアップ。表示の美しさが向上し、没入感も増しています。解像度はフルHD（1920x1080ドット）、リフレッシュレートは120Hzでタッチ操作にも対応します。

80Whrの大容量バッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間は「JEITA バッテリ動作時間測定法 Ver3.0」に基づいた測定で動画再生時約14時間・アイドル時約25.7時間。充電時間は約1.8時間です。

ゲームコントローラー部のボタンはXBOX仕様で、アナログスティック×2、ABXYボタン、4方向/8方向切り替え式十字キー、LB/RB、LT/RT（インパルストリガー）、マクロボタン1/2、Xboxボタン、コマンドセンターボタン、アクションボタン、メニューボタンを備えます。スティックは磁気式TMRで精密な動作を期待できます。

マイクロソフトと共同開発のXBOX仕様ということで、やはりXBOX Game Passとの相性が良さそうですね。いつでもどこでもゲームを楽しみたい人にオススメのポータブルゲーミングPCです。ソフマップ なんば店では展示コーナーで触ることができるので、まずは店頭での実機チェックがオススメです！