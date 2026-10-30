第312回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」がオススメ!!

高性能ポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X」ブランド20周年記念モデル、ディスプレーも大幅グレードアップで没入感↑↑仕様でした！：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの川内ななさんがオススメする製品は、ASUSのポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」です。ROGブランド20周年を記念したモデルになります。

ソフマップ なんば店

スタッフの川内ななさん

　2025年に発売された「ROG XBOX Ally X」をベースに、ASUSのROGブランド20周年記念として発売されるモデル。他のマザーボードやビデオカードのROG20周年記念モデルと同じく、ブラックとゴールドを基調としたデザインを施しているのが特徴です。

ROGブランド20周年記念モデルに共通するブラックとゴールドのデザインが施されています

　基本性能はベースモデルのROG XBOX Ally Xと変わらず、CPUには「AMD Ryzen AI Z2 Extreme」を搭載。8コア/16スレッドでターボ時の動作クロックは5.0GHzに達します。内蔵GPU「Radeonグラフィックス」を搭載するほか、50TOPSの強力なAI性能を持つNPUも内蔵しています。

　システムメモリーは24GB（LPDDR5Xオンボード）、ストレージは1TB（M.2 NVMe Gen4）を搭載します。ポータブルゲーミングPCとしては十分な容量でしょう。

ASUSとマイクロソフトが共同開発した本製品。ゲームパッドはXBOX仕様です

　ベースモデルと大きく異なるポイントはディスプレー部分。7インチの液晶だったものが、7.4インチの有機ELへグレードアップ。表示の美しさが向上し、没入感も増しています。解像度はフルHD（1920x1080ドット）、リフレッシュレートは120Hzでタッチ操作にも対応します。

　80Whrの大容量バッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間は「JEITA バッテリ動作時間測定法 Ver3.0」に基づいた測定で動画再生時約14時間・アイドル時約25.7時間。充電時間は約1.8時間です。

握りやすいグリップで持ちやすいとのこと

　ゲームコントローラー部のボタンはXBOX仕様で、アナログスティック×2、ABXYボタン、4方向/8方向切り替え式十字キー、LB/RB、LT/RT（インパルストリガー）、マクロボタン1/2、Xboxボタン、コマンドセンターボタン、アクションボタン、メニューボタンを備えます。スティックは磁気式TMRで精密な動作を期待できます。

店頭価格は25万8800円

店頭には専用コーナーが設けられ、じっくり触って確かめられます

　川内さんは、「基本スペックは昨年発売のベースモデルを踏襲していますが、ディスプレーは有機EL化と大型化でグレードアップしていて没入感が増しています。XboxモードとSteamモードなどを瞬時に切り替え可能で、多くのゲームタイトルを楽しめます」と話してくれました。

オプションの専用ポーチ

スタンドにもなって便利です

　マイクロソフトと共同開発のXBOX仕様ということで、やはりXBOX Game Passとの相性が良さそうですね。いつでもどこでもゲームを楽しみたい人にオススメのポータブルゲーミングPCです。ソフマップ なんば店では展示コーナーで触ることができるので、まずは店頭での実機チェックがオススメです！

ROG XBOX Ally X20　主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
ディスプレー 7.4インチ、フルHD（1920×1080ドット）、有機EL
リフレッシュレート120Hz、タッチ対応
CPU AMD「Ryzen AI Z2 Extreme」（8コア/16スレッド、最大5.0GHz）
メモリー 24GB（LPDDR5Xオンボード）
ストレージ 1TB M.2 NVMe Gen4
グラフィックス Radeonグラフィックス（内蔵GPU）
無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4
インターフェース USB4×1、USB 3.2 Gen2 Type-C×1
microSDカードリーダー、ヘッドセットコンボジャック
各種ボタン 左スティック/右スティック、方向ボタン、Xboxボタン
表示ボタン、コマンドセンターボタン、アクションボタン、メニューボタン
A/B/X/Yボタン、マクロ1ボタン、マクロ2ボタン
左バンパー/右バンパー、左トリガー/右トリガー
音量ボタン、電源ボタン
セキュリティ 指紋認証対応
バッテリー容量 80Whr
サイズ/重量 300(W)×121(D)×27.5～51.3(H)mm/約756g
店頭価格 25万8800円

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