大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフの有本和貴さんがオススメする製品は、AVerMediaのHDMIキャプチャーユニット「StreamLine MINI+ GC311G2」です。

StreamLine MINI+ GC311G2は、HDMI映像をUSB-C経由でPCに取り込めるHDMIキャプチャーユニットです。本体サイズは幅112.5×奥行66.1×高さ20.9mm、重量は約85gとコンパクト。インターフェースにはHDMI 2.0入力、HDMI 2.0パススルー出力、USB 3.0 Type-Cの3つを備えています。

最大録画解像度は1080p/60fpsで、映像入力とパススルー出力は最大4K/60fps（HDR）に対応。パススルー出力にディスプレーを接続すれば、最大4K/60fpsのゲーム映像をほぼ遅延なく表示しながら、PC側では1080p/60fpsで録画できます。ゲームプレイの快適さを維持しつつ、録画や配信を楽しめるのが魅力です。

有本さんによると、高い負荷のかかるゲームをプレイしながら配信や画面共有をすると、ゲームのパフォーマンスに影響する場合があるとのこと。PCのスペックを強化するのもひとつの方法ですが、昨今のPCパーツ事情を考えると、簡単には手を出しにくいのではないでしょうか。

「そんなときにオススメしたいのが、使っていない古いPCを配信専用機として活用する方法です。キャプチャーユニットを使って2台体制にすれば、ゲームをプレイするPCの負担を軽減できます。もちろん、家庭用ゲーム機の映像も取り込めますし、StreamLine MINI+ GC311G2はNintendo Switch 2での動作も確認されているので安心ですよ」と有本さん。

さらに、「店頭には配信機材を集めたコーナーも設けていますので、これからゲーム配信を始めたいという方にも、足を運んでいただきたいですね。AVerMedia製品はソフトウェアがわかりやすく、公式Xアカウントの対応が素早いのも魅力です。初心者の方にもオススメできるキャプチャー製品だと思います」と語ってくれました。

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