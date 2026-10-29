サングラスは八咫烏へ......玄人志向からリブランドしたCrowxisの第一弾ビデオカードが登場、価格もすんごい頑張っています！：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフの高石智基さんがオススメする製品は、Crowxisのビデオカード「CXA-RX9070XT-16G/TF/BK」です。Crowxisブランドの第一弾製品になります。

玄人志向からリブランドしてイメージを変えたCrowxisから発売される第一弾製品。AMDのRDNA4世代GPU「Radeon RX 9070XT」を搭載するビデオカードです。

心臓部のRadeon RX 9070XTはストリームプロセッサー数4096基のGPUで、ブーストクロックは最大2970MHz。オーバークロック仕様ではありません。ビデオメモリーには16GB GDDR6を搭載。

トリプルファンのGPUクーラーはセミファンレス仕様で、アイドル時にはファンが停止します。

外部電源入力はPCIe-8pin×2本で推奨電源ユニットは出力750W以上。映像出力はHDMI×1とDisplayPort×3と一般的な仕様です。

本体寸法は289×111×41mm。GPUクーラーは2スロット厚でビデオカード長も300mm以下と、昨今のトリプルファンビデオカードとしてはかなりコンパクトな部類です。多くのPCケースへ問題無く装着できるでしょう。

その他、国内2年保証が付いているのもうれしい点ですね。

高石さんは「価格もかなり頑張っていて、結構人気が出るかもしれませんね」と話してくれました。

ビデオカード価格高騰でRadeon RX 9070XT搭載のビデオカードもかなり価格が上昇してしまいましたが、その中でCXA-RX9070XT-16G/TF/BKの価格は最安値クラス。ビデオメモリー16GBの高性能ビデオカードが欲しいと思っていた人には、福音になるかもしれません！

ビデオカードを焼失から守る

12V-2x6保護アダプターが密かな人気に

高石さんが注目するPCパーツとして、クーラーマスター「GPU SHIELD ADAPTER CABLE」を紹介してくれました。ビデオカード補助電源の12V-2x6ケーブルに付け足す保護アダプターで、電流の異常があれば警告ならびに保護をしてくれるものです。

高石さんによると「先日発売されたばかりですが、すでにいくつか売れています。やはり12V-2x6が燃えてしまう危険性を気にしている人は少なからずいるようですね」とのこと。

12V-2x6を用いるビデオカードはハイエンド製品が多いので、昨今の価格上昇を考えるとやれることはやっておきたいという心情は理解できます。最新の電源ユニットには保護機能が充実している製品もありますが、そうでない場合はこういった保護パーツの追加を検討してみるのもいいかもしれませんね。