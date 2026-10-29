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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第311回

ビデオカード「CXA-RX9070XT-16G/TF/BK」がオススメ!!

サングラスは八咫烏へ......玄人志向からリブランドしたCrowxisの第一弾ビデオカードが登場、価格もすんごい頑張っています！：PCワンズ

2026年10月29日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフの高石智基さんがオススメする製品は、Crowxisのビデオカード「CXA-RX9070XT-16G/TF/BK」です。Crowxisブランドの第一弾製品になります。

PCワンズ

スタッフの高石智基さん

Crowxisのビデオカード「CXA-RX9070XT-16G/TF/BK」がオススメ

　玄人志向からリブランドしてイメージを変えたCrowxisから発売される第一弾製品。AMDのRDNA4世代GPU「Radeon RX 9070XT」を搭載するビデオカードです。

リブランド第一弾だからでしょうか、パッケージでもしっかりアピール

新ブランドのイメージロゴは3本足の八咫烏

ビデオカードはオーソドックスなトリプルファンタイプ

　心臓部のRadeon RX 9070XTはストリームプロセッサー数4096基のGPUで、ブーストクロックは最大2970MHz。オーバークロック仕様ではありません。ビデオメモリーには16GB GDDR6を搭載。

　トリプルファンのGPUクーラーはセミファンレス仕様で、アイドル時にはファンが停止します。

同日にはRadeon RX 9060 XT搭載の「CXA-RX9060XT-16G/DF/BK」も新発売。こちらはデュアルファンタイプです

　外部電源入力はPCIe-8pin×2本で推奨電源ユニットは出力750W以上。映像出力はHDMI×1とDisplayPort×3と一般的な仕様です。

　本体寸法は289×111×41mm。GPUクーラーは2スロット厚でビデオカード長も300mm以下と、昨今のトリプルファンビデオカードとしてはかなりコンパクトな部類です。多くのPCケースへ問題無く装着できるでしょう。

　その他、国内2年保証が付いているのもうれしい点ですね。

店内のショーケースにはCrowxis製品のスペースが準備中でした。取材時はまだ製品展示されていませんでしたが、現在はCXA-RX9070XT-16G/TF/BKなどが並んでいることでしょう

CXA-RX9070XT-16G/TF/BKの店頭価格は12万9800円

CXA-RX9060XT-16G/DF/BKの店頭価格は8万4800円

　高石さんは「価格もかなり頑張っていて、結構人気が出るかもしれませんね」と話してくれました。

　ビデオカード価格高騰でRadeon RX 9070XT搭載のビデオカードもかなり価格が上昇してしまいましたが、その中でCXA-RX9070XT-16G/TF/BKの価格は最安値クラス。ビデオメモリー16GBの高性能ビデオカードが欲しいと思っていた人には、福音になるかもしれません！

ビデオカードを焼失から守る
12V-2x6保護アダプターが密かな人気に

クーラーマスター「GPU SHIELD ADAPTER CABLE」 店頭価格は4980円

　高石さんが注目するPCパーツとして、クーラーマスター「GPU SHIELD ADAPTER CABLE」を紹介してくれました。ビデオカード補助電源の12V-2x6ケーブルに付け足す保護アダプターで、電流の異常があれば警告ならびに保護をしてくれるものです。

　高石さんによると「先日発売されたばかりですが、すでにいくつか売れています。やはり12V-2x6が燃えてしまう危険性を気にしている人は少なからずいるようですね」とのこと。

12V-2x6の電流を常時監視して異常をLEDで警告、重度の異常発生時は保護機能が働きます

　12V-2x6を用いるビデオカードはハイエンド製品が多いので、昨今の価格上昇を考えるとやれることはやっておきたいという心情は理解できます。最新の電源ユニットには保護機能が充実している製品もありますが、そうでない場合はこういった保護パーツの追加を検討してみるのもいいかもしれませんね。

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