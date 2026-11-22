大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフの西海羽流さんがオススメする製品は、Palitのビデオカード「GeForce RTX5060Ti RiTONA OC 8G」。ミントグリーンの髪が特徴の、Palitデジタルアンバサダー「RiTONA」のデザインが施された特別仕様のビデオカードです。

GeForce RTX 5060 Ti RiTONA OC 8Gは、NVIDIAのRTX 50シリーズに属するミドルクラスGPU「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載。

2022年に日本で発表されたPalitのデジタルアンバサダー「RiTONA」が、2026年からデザインを一新してグローバル展開を開始したことを記念する特別仕様モデルです。

搭載GPUのGeForce RTX 5060 Tiは、4608基のCUDAコアを備え、ブーストクロックは2587MHzと、標準仕様からわずかに引き上げられたOCモデルとなっています。ビデオメモリーには8GBのGDDR7を採用し、主にフルHD解像度でのゲーミングをターゲットとしています。

補助電源コネクターはPCIe 8ピン×1で、推奨電源容量は600W。映像出力端子はHDMI×1、DisplayPort×3という一般的な構成です。

本体サイズは233.9×125.8×40mmで、厚さは2スロットに収まります。GPUクーラーには大口径ファンを2基搭載。全長約234mmと比較的コンパクトなため、多くのPCケースに組み込みやすい点も魅力です。

西海さんによると、「Palit製なのでドスパラ専売となっているほか、RTX 5060 Ti 8GBビデオカードの中でも安価なものになります。現在店頭では、購入された方に先着でRiTONAのアクスタもプレゼントしています。無くなり次第終了となりますので、興味のある方はお急ぎください！」と説明してくれました。

MONTECHの新製品も2つご紹介

西海さんからは、MONTECHの新製品も二つご紹介頂きました。まず、簡易水冷CPUクーラー「CyberFlor Core 360/240」および「CyberFlor ARGB 360/240」です。

冷却能力の高さがポイントとのこと。それでいて価格がお手頃なのも魅力です。なお、冷却能力を支えるラジエーターが少し厚めとなっているので、場合によっては干渉に注意してくださいと説明いただきました。

もうひとつ紹介いただいたものがPCケース「TG3」「TG3 Curved」。電源シュラウドの前方部分がバッサリとカットされ、フィギュア設置スペースになっているピラーレスPCケースです。

ドスパラ大阪・なんば店の2階には、TG3 Curvedを用いた自作パソコンの組み立て例も展示中。ぜひ見に行ってください！

対象のASUSマザーボードとCPUをセット購入でお得な値引き！

また、ドスパラ大阪・なんば店では、対象ASUSのマザーボードとCPUをセット購入すると値引きが受けられるキャンペーンを実施中です。かなり大きな値引き額なので、ASUS環境で組む予定の方は、ぜひ一度チェックを！