西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第309回
PCケース「S5 RGB 2026 White」がオススメ!!
NZXTの新型ピラーレスPCケースが8980円で一体型360mmARGBファンも標準搭載!? このコスパはスゴイっす！：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年10月27日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフの渡邉さんがオススメする製品はNZXTのPCケース「S5 RGB 2026 White」です。NZXTのエントリー向けピラーレスPCケースになります。
NZXTのATXミドルタワーピラーレスPCケースで、エントリー向けの低価格帯モデル。120mmファン×3が一体となった「シングルフレーム360mm RGBリバースファン」をサイドに標準搭載するのが特長のひとつです。
フレームの素材は強固なスチール製で、筐体サイズは210(W)×482(H)×423(D)mm。対応フォームファクタはATX、Micro ATX、Mini-ITXです。
搭載可能なビデオカード最大長は415mm。CPUクーラーは高さ最大162mmまで対応します。内部ストレージベイは2.5インチベイ×1、3.5インチベイ×1を備えます。
搭載可能なファン数はトップに120mm×3/140mm×2、ボトムに120mm×3、サイドに120mm×3、リアに120mm×1の計10基です。
サイドには360mm一体型のARGBリバースファンが標準搭載されているほか、ボトムファンの前側1基部分にはビデオカードへ直接風を送れるような傾斜が付けられています。
水冷ラジエーターはトップに最大360mm、リアに最大120mmまで設置可能です。
フロントI/Oパネルはフロント下部にあり、USB3.2 Gen2x2 Type-C ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、ヘッドセット端子を備えます。筐体カラーはホワイトとブラックがラインアップ。
渡邉さんは、「S5 RGB 2026 Whiteは、まずNZXTの低価格帯ピラーレスPCケースという点が大きなセールスポイントです」と話します。この価格で一体型の360mmRGBファンを標準搭載するコスパの良さだけでなく、ツールレス着脱パネルなど品質もしっかりとしているほか、傾斜の付いたボトムファンといった最近の流行もしっかり取り入れたPCケースとのこと。
なお、NZXTのケースファンは通常、専用コントローラーを介して制御する仕様ですが、S5 RGB 2026 White標準搭載のケースファンは一般的なARGB接続となっています。この点は従来のNZXT製品とちょっと違うところですね……と、製品の特長を説明いただきました。
NZXTは、オシャレなPCを組み立てられるブランドといった印象があります。そのNZXTへの入り口として、8980円のS5 RGB 2026 Whiteはとても訴求力が高そう。自作PC初心者にも、NZXTに興味ある買い替え組にもオススメのピラーレスPCケースです！
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