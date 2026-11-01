強力な冷却性能は店舗スタッフのお墨付き！ 大型ディスプレーとVRMファンを備えたCORSAIRの水冷CPUクーラーが登場！：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・金山魁利さんオススメの製品は、水冷ヘッドに大型ディスプレーとVRMファンを備えたCORSAIRの簡易水冷CPUクーラー「iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD」です。

iCUE LINK TITAN II 360 RX LCDは、水冷ヘッドに備わる5インチ大型液晶ディスプレーが特長の360mm簡易水冷CPUクーラーです。

水冷ヘッドに備わる液晶ディスプレーは着脱できるモジュール式で、画面サイズは5インチの解像度720×1280ドット。リフレッシュレート60Hzで輝度は500cd/平方mとなっています。

画面表示はDisplayPort接続なので、普通のディスプレーのように多様な表示が可能。液晶ディスプレーモジュール側にはCPUソケット周囲を冷却するVRMファンも内蔵しています。

ラジエーターファンは120mmファン×3基が一体となった「iCUE LINK RX360 II RGB」を搭載。ファンの主な仕様は回転数400～2100RPM±10%、風量14.1～64.7CFM、静圧0.21～3.57mmH2O、ノイズ10～32.8dB(A)。

水冷ヘッドやラジエーターファンはすべて「iCUE LINK Cable」を用いて付属の「iCUE LINK System Hub」へ接続する「iCUE LINK スマートコンポーネント エコシステム」のオールインワンパッケージで、回転数やRGBを「CORSAIR iCUE ソフトウェア」で統合的に管理します。

チューブ長は450mm。対応CPUソケットはIntelがLGA 1700/1851、AMDがSocket AM4/AM5です。

金山さんによると、ディスプレーは大型ですが縦方向なので、メモリーなどとの干渉は避けられているとのこと。

また、冷却性能の面でも「Ryzen 7 9800X3Dで確認したところ、OCCTで負荷をかけてもCPU温度が90度を超えることはありませんでした。しっかり冷却したい人にオススメです」と、金山さんからお墨付きがありました。

もう一つ、金山さんからオススメされたのは、同じくCORSAIRの14.5インチタッチスクリーンディスプレー「XENEON EDGE」。「こちらのディスプレーと合わせたドレスアップもオススメです。登場当初より価格もこなれて、お求めやすくなってきてるんですよ」と紹介いただきました。

精細なディスプレー表示をまとう、サイバーな雰囲気のPCも良さそうですね！

これがメモリー？ と目を疑う豪華な化粧箱

Biwin「VORTEX OCL602648D-VS」の在庫あります！

金山さんから「ちょっと珍しいものがあるんですよ」と紹介いただいたのが、BiwinのハイエンドブランドOrigin CodeのDDR5メモリー「VORTEX OCL602648D-VS」。DDR5-6000、CL26のオーバークロックメモリーで容量は48GB（24GB×2）。メモリーとは思えないサイズの、豪華な化粧箱が目を惹きます。

「現在、在庫がある店舗は結構珍しいんじゃないでしょうか」とのこと。低レイテンシ仕様で冷却ファンも同梱された、ハイエンドなセットのようです。高性能システム構築を考えている人はいかがですか？

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