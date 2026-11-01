簡易水冷CPUクーラー「iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD」がオススメ!!
強力な冷却性能は店舗スタッフのお墨付き！ 大型ディスプレーとVRMファンを備えたCORSAIRの水冷CPUクーラーが登場！：ドスパラ大阪・なんば店
2026年11月01日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・金山魁利さんオススメの製品は、水冷ヘッドに大型ディスプレーとVRMファンを備えたCORSAIRの簡易水冷CPUクーラー「iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD」です。
iCUE LINK TITAN II 360 RX LCDは、水冷ヘッドに備わる5インチ大型液晶ディスプレーが特長の360mm簡易水冷CPUクーラーです。
水冷ヘッドに備わる液晶ディスプレーは着脱できるモジュール式で、画面サイズは5インチの解像度720×1280ドット。リフレッシュレート60Hzで輝度は500cd/平方mとなっています。
画面表示はDisplayPort接続なので、普通のディスプレーのように多様な表示が可能。液晶ディスプレーモジュール側にはCPUソケット周囲を冷却するVRMファンも内蔵しています。
ラジエーターファンは120mmファン×3基が一体となった「iCUE LINK RX360 II RGB」を搭載。ファンの主な仕様は回転数400～2100RPM±10%、風量14.1～64.7CFM、静圧0.21～3.57mmH2O、ノイズ10～32.8dB(A)。
水冷ヘッドやラジエーターファンはすべて「iCUE LINK Cable」を用いて付属の「iCUE LINK System Hub」へ接続する「iCUE LINK スマートコンポーネント エコシステム」のオールインワンパッケージで、回転数やRGBを「CORSAIR iCUE ソフトウェア」で統合的に管理します。
チューブ長は450mm。対応CPUソケットはIntelがLGA 1700/1851、AMDがSocket AM4/AM5です。
金山さんによると、ディスプレーは大型ですが縦方向なので、メモリーなどとの干渉は避けられているとのこと。
また、冷却性能の面でも「Ryzen 7 9800X3Dで確認したところ、OCCTで負荷をかけてもCPU温度が90度を超えることはありませんでした。しっかり冷却したい人にオススメです」と、金山さんからお墨付きがありました。
もう一つ、金山さんからオススメされたのは、同じくCORSAIRの14.5インチタッチスクリーンディスプレー「XENEON EDGE」。「こちらのディスプレーと合わせたドレスアップもオススメです。登場当初より価格もこなれて、お求めやすくなってきてるんですよ」と紹介いただきました。
精細なディスプレー表示をまとう、サイバーな雰囲気のPCも良さそうですね！
これがメモリー？ と目を疑う豪華な化粧箱
Biwin「VORTEX OCL602648D-VS」の在庫あります！
金山さんから「ちょっと珍しいものがあるんですよ」と紹介いただいたのが、BiwinのハイエンドブランドOrigin CodeのDDR5メモリー「VORTEX OCL602648D-VS」。DDR5-6000、CL26のオーバークロックメモリーで容量は48GB（24GB×2）。メモリーとは思えないサイズの、豪華な化粧箱が目を惹きます。
「現在、在庫がある店舗は結構珍しいんじゃないでしょうか」とのこと。低レイテンシ仕様で冷却ファンも同梱された、ハイエンドなセットのようです。高性能システム構築を考えている人はいかがですか？
ASRockのPCパーツをセットで買うとお得！
ドスパラ大阪・なんば店では、ASRockのマザーボード、ビデオカード、電源ユニットをセット購入すると、組立代行サービス利用時は1万円、そのまま持ち帰り時は5000円が合計金額から値引きとなるキャンペーンを実施中。
ASRockパーツで固めようと考えていたならば、このキャンペーンをお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります