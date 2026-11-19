大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの梅島穣さんがオススメする製品は、AIプラットフォーム「NVIDIA RTX Spark」を搭載したASUSの次世代AIノートPC「ProArt P16(H7607)」です。

ProArt P16（H7607）は「NVIDIA RTX Spark N1X」を搭載。6144基のCUDAコアを備える最新のBlackwellアーキテクチャ採用GPUと、20コアのArm CPUを組み合わせ、最大1000TOPSのAI演算性能を実現しています。

メモリーには、CPUとGPUでメモリー領域を共有するLPDDR5Xユニファイドシステムメモリーを採用。容量は48GBと128GBの2モデルをラインアップ。ストレージは1TBのM.2 NVMe SSD（PCIe Gen4）です。

ディスプレーには、16型の有機ELパネルを採用。3840×2400ドットの高解像度に加え、120Hzのリフレッシュレートとタッチ操作にも対応しています。高精細で滑らかな表示により、写真や動画の編集をはじめとするクリエイティブ作業を快適に進められるでしょう。

基本的なハードウェア構成は、NVIDIAが先に発表したAI開発向けシステム「NVIDIA DGX Spark」とよく似ています。ただし、大きな違いはWindows on Armに対応している点。Windows向けのアプリケーションやAIツールを活用できるため、AI開発だけでなく、画像・動画編集などのクリエイティブ作業にも幅広く対応します。

高いGPU性能を生かしたゲーム用途も期待でき、「開発者向け」よりも「クリエイター向け」に重点を置いたAIプラットフォームといえるでしょう。

梅島さんによると、「NVIDIA RTX Sparkを搭載するProArt P16(H7607)はAIを駆使するクリエイター向けのノートPCになります。4Kの有機ELディスプレーも良いですよね。クリエイター向けという点ではソフトウェア対応も気になるかと思いますが、Adobe Creative Cloudといったクリエィティブツールもネイティブ対応が進んでいるので、即戦力です」とのこと。

また、「店頭ではProArt P16(H7607)とProArt P14(H7407)を展示しています。最新のNVIDIA RTX Sparkはどうなのか気になっている方は、ぜひ店頭にお越しください」とも話してくれました。

まさに次世代のクリエイター向けAIノート登場といった感じですね。気になった方は、ぜひ一度店頭で触ってみましょう！

ASUS ProArt P16(H7607) 主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Pro 64bit」 ディスプレー 16型有機EL（3840×2400ドット、120Hz、タッチパネル） CPU NVIDIA RTX Spark N1X（6144 GPUコア、20 CPUコア） メモリー 48GB、LPDDR5X-9400 ストレージ 1TB M.2 SSD（Gen4） 無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 インターフェース USB 3.2 Gen2 Type-A×1、USB4（映像出力、PD対応）×3、HDMI×1

SDカードリーダー×1、マイク/ヘッドホン/ヘッドセットコンボジャック×1 ウェブカメラ 207万画素赤外線カメラ 顔認証対応 バッテリー駆動時間 動画再生: 約7.1時間 アイドル状態: 約12.1時間（JEITA測定法 Ver.3.0） サイズ/重量 354.1mm(W)×243mm(D)×12.9～15.9mm(H)/約1.77kg 店頭価格 99万9800円

■取材協力