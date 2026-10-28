ビデオカード価格高騰時代だからこそ、高ワットパフォーマンス16GBビデオカードの有力候補!?：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんがオススメする製品は、SAPPHIREのビデオカード「PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB」です。

PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GBは、AMDのRDNA4世代GPU「Radeon RX 9070」を搭載するビデオカードです。白色を基調とした大型トリプルファンGPUクーラーやバックプレートが特長です。冷却能力が大きい分、オーバークロックも施されています。

搭載GPUのRadeon RX 9070はストリームプロセッサー数3584基のGPUで、ブーストクロックはオーバークロックされて最大2700MHz。ビデオメモリーには16GB GDDR6を搭載します。上位モデルの「Radeon RX 9070XT」とはストリームプロセッサ数とクロックに差があり、性能差は10%強とされています。

外部電源入力はPCIe-8pin×2本で推奨電源ユニットは出力750W以上。映像出力はHDMI×2とDisplayPort×2を搭載します。HDMIを2基搭載するのが特徴ですね。

本体寸法は320×120.25×61.6mm。3スロット厚の大型GPUクーラーなので、他の拡張スロットとの干渉については気を付ける必要があります。

山崎さんいわく、「ビデオメモリー16GB以上のビデオカードの価格高騰が著しい状況の中で再注目したいGPUです。登場当初は上位モデルのRadeon RX 9070 XTに隠れて目立たない存在でしたが、ビデオカード価格が高騰した今だからオススメしたい製品になっています」とのこと。

特長としては、上位のRadeon RX 9070 XTとの性能差はあるものの、同じ16GBビデオメモリー搭載で価格は安くなっている点。また、性能差以上に消費電力の違いが大きく、ワットパフォーマンスに優れているそう。

「特にPURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GBはGPUクーラーも大型で冷却能力に優れており、より安定した運用が期待できることからRadeon RX 9070ビデオカードの中でも特にオススメとして挙げさせていただきました」と説明してくれました。

ビデオカードの価格高騰で上位モデルとの価格差がハッキリとし、ワットパフォーマンス（電力効率）の良さといった優位性もあって、性能よりも安定性を優先したい場合の有力な選択肢になってきた感じですね！

レバーレスアケコンの試遊コーナーができました！

現在、ツクモLABI1なんば店の一角に、レバーレスアケコンを試遊できるコーナーが作られています。

山崎さんによると「入力の正確性の高さからレバーレスを選択する人は増えています。通常のレバータイプと比べて筐体をとても薄くできるのも魅力ですよね」とのこと。「これからも試遊できる製品を増やしていければ」と話していました。

格闘ゲーム用にレバーレスアケコンを探している人は、ツクモLABI1なんば店で試してみましょう！