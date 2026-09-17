電源設置位置を変更可能なピラーレスPCケース！ 電源ユニットを前方設置すれば推しフィギュアを置くスペースにイイんです：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフの金山魁利さんがオススメする製品はMONTECHのPCケース「SKY 3」です。

SKY 3は2基の底面吸気ファンを持つATX対応のピラーレスPCケース。底面吸気ファンには13度の傾斜が付けられており、最適な空気の流れと美しい見た目を演出しているとのこと。

SKY 3の一番特徴的なギミックが、この底面吸気ファンと電源ユニットの設置位置を前後で交換できる点です。底面吸気ファンを前方側にすれば効率的な煙突効果のエアフローを生み出し、後方側とした場合はビデオカードへ直接フレッシュなエアーを送り込めるといった狙いがあります。

カラーはブラックとホワイトの2色が用意され、筐体サイズは幅240×高さ490.5×奥行き467.5mm。搭載可能なビデオカード最大長は445mmで、CPUクーラーは高さ最大185mmまで対応。

対応フォームファクタはATX/Micro ATX/Mini-ITXで、背面端子マザーボードにも対応します。内部ストレージベイは2.5インチベイ×2、3.5インチベイ×2を備えます。

搭載可能なファン数はトップに120mm×3/140mm×2、サイドに120mm×2/140mm×2、ボトムに120mm×2、リアに120mm×1/140mm×1です。このうちボトムにリバース回転120mm×2、リアに120mm×1、計3基のARGB対応ケースファンが標準で組み込まれています。

水冷ラジエーターの対応はトップが最大360mm、サイドが最大240mm、リアが最大120mmです。

フロントI/Oパネルは天板右側にあり、電源ボタン、LEDボタン、USB 3.0 Type-A×2、USB Type-C（20G）×1、ヘッドセットジャック×1を備えます。

金山さんによると、「電源ユニットを前置きにすると、推しフィギュアなどを飾る台に良いですね。ビデオカードのサポートステイ（突っ張り棒タイプ）を設置する場所としても、ちょうど良い位置に平面を作れるんです」とのこと。

また、ケースファンについて「SKY 3にはMONTECHのリバースファンRX120 PROが用いられているので、サイドに吸気ファンを増設する際は、同じRX120 PROを購入して統一感アップを図るのがオススメです」と話してくれました。

価格も1万円を切っていてお手頃なPCケースです。まずはドスパラ大阪・なんば店の店頭展示機を見て、どんなPCを組みたいか想像を膨らませてみるのはいかがでしょう！

>セット購入での値引きキャンペーンを開催中！

現在、ドスパラ大阪・なんば店では、セット購入でお得となるキャンペーンを2つ開催中です。

1つ目は、GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070搭載の各社ビデオカードと1000W出力以上の電源ユニットの同時購入で、5000円値引きとなるキャンペーン。以前はRTX 5090/5080のみを対象として行っていたのですが、今回は対象をRTX 5070 Ti/5070まで拡げたとのこと。

2つ目のキャンペーンは、AMD CPU（AM5）とMSI製対象マザーボードの同時購入で1万2000円もしくは1万円値引きとなるキャンペーン。対象マザーボードは「MAG X870E TOMAHAWK WIFI」「B850 GAMING PLUS WIFI」「B850 GAMING PLUS WIFI6E」「B850M GAMING PLUS WIFI6E」の4製品。対象製品は限られていますが、お手頃なB850マザーボードがさらに1万円値引きとなるのは見逃せませんね！