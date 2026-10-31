持ち運び超重視の12.2型薄型軽量ノートPC、カラバリ豊富で仕事でも家でも大活躍の予感！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長の徳永健太さんがオススメする製品は、12.2型液晶ディスプレーを搭載する持ち運び重視のノートPC「mouse X2-A5A01FG-A」です。

mouse X2-A5A01FG-Aは、持ち運びを重視した設計の12.2型ノートPC。

CPUには「Ryzen AI 5 340」（6コア/12スレッド、最大4.22GHz）を採用し、システムメモリーは16GB（DDR5-5600 16GB×1）、ストレージはM.2 NVMe 500GBを搭載しています。AIを駆使した事務作業などにも適したスペックを持っています。

液晶ディスプレーは12.2型のWUXGA（1920×1200ドット）ノングレアタイプ。sRGB比100%の色域を持ちます。

最大のポイントは筐体サイズで、277.1(W)×210.2(D)×19(H)mm、重さは約981gと薄型軽量。また、アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した頑強さと信頼性を持っているので、気兼ねなく持ち運んでも大丈夫そうです。

徳永さんいわく、「14型ノートPCなどにも持ち運び重視の薄型モデルはありましたが、もっとコンパクトで持ち運びやすいものを……という要望で開発されたモデルになります。ビジネスシーンで持ち運んで使う場合、出先で大型ディスプレーやプロジェクターを使うことが多いため、本体自体はもっとコンパクトで良いという感じですね」とのこと。

続けて「バッテリーもアイドル状態で25時間と長時間持ちます。カラバリが充実しているのも良いですね。また、購入先着150名様までのマウスプレゼントもまだあるので、ぜひお早めに」と話してくれました。

薄型軽量筐体にもかかわらず有線LANポートを備えていたり、HDMIとUSB-Cで合わせて3画面の映像出力があったりと、インターフェースが充実しているのもビジネス現場からの要望を反映した感じがしますね。即戦力の持ち運びノートPCを探しているなら、ぜひ店頭でチェックしてください！

mouse X2-A5A01FG-A 主なスペック ディスプレー 12.2型広視野角液晶（1920×1200ドット、ノングレア、sRGB比100%） CPU AMD Ryzen AI 5 340（6コア/12スレッド、最大4.22GHz） メモリー 16GB（DDR5-5600 16GB×1） ストレージ 500GB SSD（NVMe） グラフィックス Radeon 840M 無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 インターフェース USB4 Gen3x2（40Gbps）×2（PD、画面出力対応）

USB 3.2 Gen1 Type-A（5Gbps）×2

1000BASE-T、HDMI、4極ヘッドセット端子、microSDカードリーダー ウェブカメラ 200万画素（プライバシーシャッター付き） バッテリー駆動時間 動画再生: 約12.5時間 アイドル状態: 約25時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約2.08W、最大時約65W、スリープ時約1.33W サイズ/重量 277.1(W)×210.2(D)×19(H)mm/約981g OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 オフィスソフト - 店頭価格 23万9800円

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