西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第300回
簡易水冷CPUクーラー「MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB」がオススメ！！
6インチ大型ディスプレー搭載の簡易水冷CPUクーラー登場！ 冷却能力もしっかりしていて注目です：ドスパラ大阪・なんば店
2026年09月30日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの金山魁利さんがオススメする製品はクーラーマスターの簡易水冷CPUクーラー「MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB」です。
MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGBは、水冷ヘッドに搭載された6インチ大型液晶ディスプレーが特長の、360mm簡易水冷CPUクーラーです。
水冷ヘッドの寸法は153.5×84.2×83.9mm。ポンプ回転数は3200±10%RPM、ノイズ25dBAです。水冷ヘッドに備わる液晶ディスプレーは画面サイズ6インチで解像度960×480ドット。輝度は300cd/平方mとなっています。
ラジエーターファンはARGB対応120mmファン×3基。主な仕様は寸法120×120×25mm、回転数0～2400RPM±10%、風量75.2CFM、静圧3.63mmH2O、ノイズ30dB(A)。
チューブ長は400mm。対応CPUソケットはIntelがLGA 115x/1200/1700/1851、AMDがSocket AM4/AM5です。
金山さんいわく「一般的な水冷ヘッドディスプレーでは、画面にステータスを表示すると背景画像にほとんど被ってしまいます。しかし、こちらは横長画面なので、画像上にステータスを表示しても背景と被らない面積が大きいです。推しキャラ画像をキレイに表示するのにちょうど良いんですよ」とのこと。
「冷却システムは同じクーラーマスター製品で冷却に定評のあるMasterLiquid 360 II ATMOSと仕様が似ていることから前評判も良いですね。大型ディスプレーを搭載しながら価格も抑えられていて、発売間もない製品ながら結構引き合いも多いです。カラーはホワイトモデルのほうが多めに出ていて、白いPCケースと組み合わせる人が多いみたいです」と話してくれました。
このサイズのディスプレーなら、PC内部でとても目立ちそうですね。こだわりの画像を表示させたい人にオススメです！
Colorful製ビデオカードの取り扱いを開始しました！
ドスパラ大阪・なんば店では、Colorful製ビデオカードの取り扱いを開始。特に「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」は他社製品より大分安くなっていて狙い目だそう。ぜひチェックしてください。
ASUS製対象マザーボードとCPUのセット割引を実施中
現在ドスパラ大阪・なんば店では、ASUS製対象マザーボードとCPUのセット購入でお得となるキャンペーンを開催中。
AMD、Intelの両プラットフォームでキャンペーンが実施されていて、AMDは最大1万円値引き、Intelは最大7700円値引きとなっています。対象マザーボードや値引額の詳細は店内ポップ写真を参照してください。
PCパーツが高騰する昨今、こういったキャンペーンは積極的に利用していきたいですね！
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