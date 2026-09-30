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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第300回

簡易水冷CPUクーラー「MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB」がオススメ！！

6インチ大型ディスプレー搭載の簡易水冷CPUクーラー登場！ 冷却能力もしっかりしていて注目です：ドスパラ大阪・なんば店

2026年09月30日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの金山魁利さんがオススメする製品はクーラーマスターの簡易水冷CPUクーラー「MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB」です。

ドスパラ大阪・なんば店

スタッフの金山魁利さん

クーラーマスターの簡易水冷CPUクーラー「MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB」がオススメ

　MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGBは、水冷ヘッドに搭載された6インチ大型液晶ディスプレーが特長の、360mm簡易水冷CPUクーラーです。

水冷ヘッドに備わる6インチ大型ディスプレーが特長

　水冷ヘッドの寸法は153.5×84.2×83.9mm。ポンプ回転数は3200±10%RPM、ノイズ25dBAです。水冷ヘッドに備わる液晶ディスプレーは画面サイズ6インチで解像度960×480ドット。輝度は300cd/平方mとなっています。

　ラジエーターファンはARGB対応120mmファン×3基。主な仕様は寸法120×120×25mm、回転数0～2400RPM±10%、風量75.2CFM、静圧3.63mmH2O、ノイズ30dB(A)。

　チューブ長は400mm。対応CPUソケットはIntelがLGA 115x/1200/1700/1851、AMDがSocket AM4/AM5です。

ブラックモデルもラインアップされています

店頭価格はホワイト、ブラック共に2万4980円

　金山さんいわく「一般的な水冷ヘッドディスプレーでは、画面にステータスを表示すると背景画像にほとんど被ってしまいます。しかし、こちらは横長画面なので、画像上にステータスを表示しても背景と被らない面積が大きいです。推しキャラ画像をキレイに表示するのにちょうど良いんですよ」とのこと。

　「冷却システムは同じクーラーマスター製品で冷却に定評のあるMasterLiquid 360 II ATMOSと仕様が似ていることから前評判も良いですね。大型ディスプレーを搭載しながら価格も抑えられていて、発売間もない製品ながら結構引き合いも多いです。カラーはホワイトモデルのほうが多めに出ていて、白いPCケースと組み合わせる人が多いみたいです」と話してくれました。

　このサイズのディスプレーなら、PC内部でとても目立ちそうですね。こだわりの画像を表示させたい人にオススメです！

Colorful製ビデオカードの取り扱いを開始しました！

Colorful「GeForce RTX 5060 Ti Gaming DUO 16GB-V」などの取り扱いを始めました

安さに定評のあるPalitやPNYよりもさらに安価で販売されています

　ドスパラ大阪・なんば店では、Colorful製ビデオカードの取り扱いを開始。特に「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」は他社製品より大分安くなっていて狙い目だそう。ぜひチェックしてください。

ASUS製対象マザーボードとCPUのセット割引を実施中

ASUS製対象マザーボードとAMD AM5対応CPUの同時購入で最大1万円値引き

ASUS製対象マザーボードとIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）の同時購入で最大7700円値引き

　現在ドスパラ大阪・なんば店では、ASUS製対象マザーボードとCPUのセット購入でお得となるキャンペーンを開催中。

　AMD、Intelの両プラットフォームでキャンペーンが実施されていて、AMDは最大1万円値引き、Intelは最大7700円値引きとなっています。対象マザーボードや値引額の詳細は店内ポップ写真を参照してください。

　PCパーツが高騰する昨今、こういったキャンペーンは積極的に利用していきたいですね！

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