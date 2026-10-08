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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第284回

なんじゃこりゃ!? 11インチiPadを「3台セット」販売という突き抜けた選択肢

2026年10月08日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

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AmazonでAppleの「iPad (A16、11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）」×3をチェック！
 

お手頃な多機能タブレットを3台まとめて！
「iPad (A16、11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）」×3

　iPad (A16)は2025年3月に発売したモデルのタブレット型端末。Amazon.co.jpではそれを3台まとめたセットが21万5400円（4％オフ）で販売されています（10月8日現在）。ちなみに公式だと1台あたり7万4800円（計22万4400円）。まとめ買いで計9000円安いです。

　パワフルなA16チップを搭載した11インチ／128GB／Wi-Fiモデル。周囲の明かりに合わせて表示を調整するTrue Tone採用のLiquid Retinaディスプレーや、高画質な12MPカメラ、USB-Cポートを備えています。

　パーソナルインテリジェンスシステム「Apple Intelligence」に対応し、文章作成やタスク管理も快適です。一日中使えるバッテリーと高速なWi-Fi 6により、仕事からゲームまで幅広く活躍します。

「iPad (A16、11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）」×3の特徴

A16チップ搭載でゲームもアプリも快適な動作

　処理性能が向上し、高画質な動画の編集やゲーム、複数アプリの同時作業もスムーズにこなせます。

鮮やかで見やすい11インチLiquid Retina画面

　True Tone技術に対応した美しいディスプレイにより、どんな部屋の明るさでも快適にコンテンツを楽しめます。

Apple IntelligenceとiPadOSで作業が効率化

　先進的なAI機能のサポートと直感的なiPadOSの操作性により、日常のタスクやテキスト入力を快適に行えます。

AmazonでAppleの「iPad (A16、11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）」×3をチェック！
 

まとめ：最小構成×3台という選択肢

　おすすめしたいのは、「家族または団体向けユーザー」です。一家に一台だと子どもたちの間で取り合いになってしまう……。あるいはサークル活動などで人数分のiPadが必要という場合に役立つセットです。

　11インチモデルは取り回ししやすく、128GB／Wi-Fiのみとは言え自宅や職場で使うなら十分。最小構成だからこそ数を増やしたいときに有効な選択肢です。ぜひこの機会に、まとめ買いを検討してみては。

Amazon.co.jpでチェック

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー (× 3)

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