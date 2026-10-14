Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第10回
Microsoft Officeが最大21％オフ！ Amazonプライム感謝祭を見逃すな
2026年10月14日 20時00分更新
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10月13日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライム感謝祭」に、「Microsoft Office Home & Business 2024」と「Microsoft 365（1年版）」が登場。参考価格から最大21%オフとなっている。
主なラインナップは以下のとおり。
●永続（買い切り）型
■Microsoft Office Home & Business 2024（オンラインコード）
・オンラインコード：3万5623円（11%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
●サブスク型（Microsoft 365）
■Microsoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額1万6870円（21%オフ）
・2年目以降：年額2万1300円
|Image from Amazon.co.jp
|【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
■Microsoft 365 Family（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額2万1701円（21%オフ）
・2年目以降：年額2万7400/円
|Image from Amazon.co.jp
|【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人
Microsoft 365シリーズの年間プランは、2年目以降、割引なしで自動更新されるプランのみがセール対象。購入時は気を付けよう。
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