Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第387回
縦に広い15.3型WUXGA液晶＆Office付き！ レノボのノートPC「IdeaPad Slim 3」
2026年11月17日 16時00分更新
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縦幅が広い16：10ディスプレーで広々作業
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの14万2800円（11％オフ）で販売されています（11月6日現在）。
本製品は、インテル Core 7 プロセッサー 350と16GBメモリ、512GB SSDを搭載。縦に広いアスペクト比16:10のWUXGA非光沢IPS液晶を採用し、作業効率を高めています。
さらにNPU内蔵のAI PC仕様で、Copilotキーや指紋センサーも装備。Microsoft 365 Personal（24か月版）オプションが付属し、仕事から学習まで幅広く活躍する一台です。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
Core 7 350＆16GBメモリ搭載のNPU対応AI PC
6コアのインテル Core 7 350と高速なDDR5 16GBメモリ、512GB SSDを内蔵。AI処理や日々のマルチタスクも快適にこなせます。
縦に広い15.3型WUXGA IPS液晶と豊富な外部端子
アスペクト比16:10の1920×1200非光沢IPSパネルを採用。USB Type-CやHDMI、SDカードリーダーも備え拡張性に優れます。
Office付属に加え指紋認証や国内サポートも充実
Microsoft 365 Personal（24か月版）オプション付き。指紋認証やカメラの物理シャッター、NEC群馬事業所での国内修理にも対応します。
まとめ：日々のタスクを快適にこなせる一台
おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore 7 350と十分なスペック。
約1.59kgとノートとして軽めなうえ、最大15.7時間駆動するバッテリーを搭載するため、持ち歩くことが多い人に向いています。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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