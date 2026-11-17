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Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの14万2800円（11％オフ）で販売されています（11月6日現在）。

本製品は、インテル Core 7 プロセッサー 350と16GBメモリ、512GB SSDを搭載。縦に広いアスペクト比16:10のWUXGA非光沢IPS液晶を採用し、作業効率を高めています。

さらにNPU内蔵のAI PC仕様で、Copilotキーや指紋センサーも装備。Microsoft 365 Personal（24か月版）オプションが付属し、仕事から学習まで幅広く活躍する一台です。

Core 7 350＆16GBメモリ搭載のNPU対応AI PC

6コアのインテル Core 7 350と高速なDDR5 16GBメモリ、512GB SSDを内蔵。AI処理や日々のマルチタスクも快適にこなせます。

縦に広い15.3型WUXGA IPS液晶と豊富な外部端子

アスペクト比16:10の1920×1200非光沢IPSパネルを採用。USB Type-CやHDMI、SDカードリーダーも備え拡張性に優れます。

Office付属に加え指紋認証や国内サポートも充実

Microsoft 365 Personal（24か月版）オプション付き。指紋認証やカメラの物理シャッター、NEC群馬事業所での国内修理にも対応します。

まとめ：日々のタスクを快適にこなせる一台

おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore 7 350と十分なスペック。

約1.59kgとノートとして軽めなうえ、最大15.7時間駆動するバッテリーを搭載するため、持ち歩くことが多い人に向いています。ぜひこの機会に購入を検討してみては。