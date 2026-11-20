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「インナーダウンジャケット クルーネックボタン」は、タイオンが販売するメンズ用上着です。Amazon.co.jpでは、8910円（ダークチャコール）などで販売され、売れています（11月20日現在）。

本製品は、日本発のインナーダウン専業ブランド「TAION（タイオン）」の定番クルーネックジャケットです。中わたに800FPの上質なダウン（ダウン95％・フェザー5％）を採用し、軽さと優れた保温性を両立しています。

ジャケットやコートのインナーからTシャツの上の羽織りまで幅広く活躍。付属の収納袋にコンパクトにしまえるため、日常の持ち運びや旅行の防寒対策にも重宝する一着です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

800FPの高品質ダウンによる軽くて暖かい着心地

一般的な600FP前後を上回る800FPダウンを採用しています。暖かい空気をたっぷり含み、薄手ながら高い保温性を発揮します。

収納袋付きでコンパクトに持ち運べる携帯性

付属の収納袋に小さくまとめられるため携帯に便利です。通勤バッグに常備しておけば、急な冷え込みや旅行先でもすぐ羽織れます。

インナーにもアウターにも使える定番クルーネック設計

着回しやすいシンプルなクルーネック仕様で、YKKプランサーボタンや両脇のファスナーポケットも装備。色やサイズも豊富です。

まとめ：中間着にも羽織りにもOK

おすすめしたいのは、「サッと羽織って体温調整したい人」です。軽さと保温性に優れており、小型の収納袋にまとめておけばバッグに常備しておくことも可能。急な冷え込みにサッと取り出して着込んだり羽織ったりすれば、この冬を快適に乗り切れるでしょう。

日本ブランドというのも大事なポイント。デザインはシンプルで着回ししやすく、機能性も抜群です。自宅で手洗いできるのも◎。ぜひこの機会に、購入を検討してください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。