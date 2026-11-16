GTA6は最大212GB必要！ PS5の容量不足を解消するなら、このSSDをチェック

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「990 PRO」は、サムスンが販売する内蔵SSDです。Amazon.co.jpではセールとして、7万4980円（27％オフ）で販売されています（11月16日現在）。

本製品は、PCIe 4.0×4対応NVMe M.2（2280）内蔵SSDの2TB国内正規保証品です。シーケンシャル読出最大7450MB/秒、書込最大6900MB/秒の高速データ転送を実現しています。

PCI-SIG D8規格準拠の薄型ヒートシンクを標準搭載しており、PS5およびPS5 Proでの動作確認も完了しているため、PCから家庭用ゲーム機の容量拡張まで幅広く活用できます。

PS5の拡張スロットにそのまま収まる薄型ヒートシンク搭載

PCI-SIG D8規格に準拠したアルミニウム製ヒートシンクを内蔵。放熱性を高め熱ダレを防ぎ、PS5やPS5 Proでも動作確認済みです。

読出7450MB/秒・書込6900MB/秒の圧倒的な転送速度

PCIe 4.0の上限に迫る超高速な読み書きと優れた電力効率を実現。大型ゲームのロードや大容量データの移動も快適に行えます。

5年間の国内正規保証と専用ソフトによる手軽な管理

5年間またはTBW 1200TBまでの国内正規保証が付帯します。専用ソフト「Samsung Magician」で状態確認や更新も簡単です。

まとめ：「GTA6」の容量不足に悩む人へ！

おすすめしたいのは、11月19日発売の超大作ソフト「GTA6」をPS5で遊びたい人です。ゲームをインストールするのに必要な容量は最大で212GBとも言われており、決して少なくありません。

本製品をPS5のスロットに接続すれば、2TBもの追加容量が得られて余裕が生まれます。転送速度も高速なので、ローディングやゲームデータの移動も快適です。

ぜひセールで27％オフとなっているこの機会に、購入を検討してみては。