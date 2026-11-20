Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第391回
約1.23kgの軽量ボディで快適動作！ A18 Pro搭載の13型「MacBook Neo」
2026年11月20日 16時30分更新
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軽量でサクサク動く！
「MacBook Neo（512GBモデル、インディゴ）」
MacBook Neoは、Appleの販売するノートブック。Amazon.co.jpでは、13万7800円（512GBモデル）で販売され、売れています（11月20日現在）。
本製品は、AIとApple Intelligenceのために設計された、A18 Proチップ搭載の13インチノートブックです。512GB SSDやTouch IDを備え、約1.23kgの軽量で頑丈なアルミニウムボディに最大16時間持続するバッテリーを内蔵しています。
10億色対応の鮮やかなLiquid Retinaディスプレーとカラフルなバリエーションで、日常作業から学習まで軽快にこなす1台です。
「MacBook Neo（512GBモデル、インディゴ）」の特徴
Apple Intelligence対応の高性能チップ
オンデバイスAI処理に最適化されたA18 Proチップと512GB SSDを搭載。写真編集や複数アプリの同時作業もスムーズです。
10億色対応の13型Liquid Retinaディスプレーと高音質機能
最大500ニトの明るく鮮やかな13インチ液晶を採用。1080p FaceTime HDカメラと空間オーディオ対応スピーカーも備えます。
軽量アルミボディ＆大容量バッテリー
持ち運びやすい約1.23kgの頑丈なアルミニウム筐体に、最大16時間使える電池を搭載。指一本でロック解除できるTouch IDも便利です。
まとめ：Macの入門用にぴったり
おすすめしたいのは、「MacBookを初めて触る人」です。高品質でコストパフォーマンスに優れたMacBook Neoなら、Mac入門用にベストな選択肢と言えます。
軽量で持ち運びしやすく、ウェブ閲覧やAIツール、資料作成に画像整理といったライトな用途であれば非常に快適に動く1台。ぜひこの機会にご検討ください。
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