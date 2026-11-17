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RM-27G5SEは、レグザが販売する27型モニター。Amazon.co.jpではタイムセール中で、3万1500円（28％オフ）で販売されています（11月16日現在）。

11月19日発売の「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」の広大なオープンワールドを美しい映像で楽しむのにぴったりなWQHDゲーミングモニターです。

リフレッシュレート200Hz・応答速度1ms（GTG）のFast IPSパネルに加え、DisplayHDR 400や11種類の画質モードを搭載。テレビ開発で培った画づくり技術が明暗をリアルに描き出すほか、多機能スタンドと最長3年保証も備えています。

サイズはおよそ「奥行き21.2×幅61.4×高さ51.7cm」。1人でゲームを遊ぶのにちょうどいい大きさとなっています。

広大なマップを一望できるWQHD高精細＆200Hzの滑らかさ

フルHDの約1.8倍広いWQHDパネルが街並みの細部まで鮮明に描写。200Hz・1msの高速駆動で激しいカーチェイスも滑らかです。

昼夜の街並みをリアルに映すDisplayHDR 400と匠の画質モード

レグザの画づくり技術とDisplayHDR 400により明暗差を豊かに表現。用途に合わせて選べる11種類の画質モードも搭載しています。

快適な姿勢を保てる多機能スタンドと白い本体デザイン

高さ調整や角度調整に対応するスタンドとブルーライト軽減機能で長時間プレイも快適。PS5とも相性の良いホワイトモデルです。

まとめ：PS5良し！ソフト良し！モニターは？

おすすめしたいのは、「ゲームを遊ぶ用のモニターを久しく替えてない人」です。いま使ってるモニター、もしかして買ってから10年くらい経っていませんか？ 最新のゲームを最高の環境で遊ぶなら、モニターも見直した方がいいかもしれません。

レグザなら品質もサポートも安心。いまならセールで3万円台とお買い得なので、コスパもよくなっています。この機会に、ぜひ買い替えを検討してみてください。