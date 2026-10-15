Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第13回
Apple Watch Series 11が15%オフ Amazonタイムセールでお買い得
2026年10月15日 20時00分更新
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アマゾンでは10月15日16時30分現在、「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」のタイムセールを開催中。42mmと46mmの両サイズとも、参考価格から15%オフで販売しています。Apple Watchデビューを狙っている人は、このチャンスをお見逃しなく！
Apple Watch Series 11は2025年発売のモデル。現行の「Apple Watch Series 12」の1世代前にあたる製品です。
心拍数の高頻度測定や新しいヘルスセンシング機能など、Series 12で追加された機能には非対応ですが、ハードウェア性能自体は十分現役といえます。
セール価格は42mmモデルが6万900円、46mmモデルが6万4900円。初めてのApple Watchとしても、「Apple Watch SE」シリーズからのステップアップ用としてもピッタリのモデルといえるでしょう。
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