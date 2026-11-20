※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「モンスターハンターワイルズ 狩友ダブルパック」は、カプコンが2026年12月4日に発売する狩猟アクションゲームです。Amazon.co.jpではNintendo Switch 2 版（Amazon限定特典なし）が、1セット7764円（14％オフ）で予約受付中です（11月20日現在）。

本作は、PS5／Xbox／PC版が2025年2月に発売した「モンハン」シリーズの最新作です。禁足地を舞台に、大自然と“共生”する人々、そして“ハンターの在り方”を描く物語が展開。傷口を狙う「集中モード」やモンスターの攻撃をはじき返す「相殺」など新システムが搭載されています。

「狩友ダブルパック」は、デラックスエディションが2本セットになった商品。Nintendo Switch 2 版では待望のローカル通信モードが遊べるようになっているため、友人や家族と顔を突き合わせて遊ぶのにピッタリ。地味にジェスチャーなどが付属するのもポイントです。

家族や友人と一緒に始められるデラックス版2本セット

Nintendo Switch 2 版『モンスターハンターワイルズ デラックスエディション』が2本同梱されており、マルチプレイに最適です。

重ね着装備やスタンプなど豊富なデラックスパックを収録

ハンターやオトモの重ね着装備「兵ノ甲冑」「足軽ネコ」をはじめ、ジェスチャーや髪型など多数の追加コンテンツが付属します。

早期購入特典「ギルドナイトシリーズ」と護石も同梱

早期購入特典として、重ね着装備「ギルドナイトシリーズ」と「希望の護石」のダウンロード番号印字チラシが封入されています。

まとめ：「アセンダンス」に向け狩猟解禁！

おすすめしたいのは、「モンハンを携帯機で遊びたい人」です。PSP／PS Vita／3DS／Nintendo Switchで遊んできたハンターにとって、本作は待望の一作に違いありません。「モンスターハンターライズ：サンブレイク」の2022年以来なので、4年ぶりですね。

グラフィックはさすがに据え置き機には及びませんが、携帯機で遊ぶ人ならそこは気にならないと思います。むしろ「よくここまで最適化できたな」と驚くほどかと。ボリュームに関しては1年以上かけたアップデートがすべて収録済みなので心配ご無用。2027年には大型拡張コンテンツ「アセンダンス」も控えています。

発売まであと2週間。パッケージ版2本セットを14％オフで買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。