GTA6を遊び尽くすならコントローラーにもこだわりたい！ PS5純正の上位モデルに注目

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DualSense Edgeは、PlayStation 5純正のコントローラーです。Amazon.co.jpでは、2万9980円（14％オフ）で販売され、売れています（11月16日現在）。

11月19日発売の「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」などの大作を最高の環境で遊び尽くすための、ソニー純正ハイエンドワイヤレスコントローラーです。プロゲーマーの知見を反映し、割り当て可能な背面ボタンやトリガーの深さ調整、スティックモジュールの交換に対応しています。

銃撃戦からドライブまでシーンに応じた操作設定をFnボタンで瞬時に切り替えられるほか、収納したまま充電できる携帯用ケースも付属します。

銃撃戦もドライブも有利にする背面ボタン＆トリガー調整

割り当て可能な背面ボタンに加え、トリガーの深さ調整に対応。FPS風の銃撃戦は浅く、車操作は深くといった使い分けが自在です。

Fnボタンでプレイスタイルに合わせた設定を瞬時に切替

シーンごとに作成した操作プロファイルを保存可能。ゲーム画面から目を離さず、手元のFnボタン一つで即座に切り替えられます。

長時間のプレイも安心な交換式スティックと高耐久設計

別売りモジュールへのスティック交換に対応し、ドリフト現象も怖くありません。抜け防止カバー付きUSBケーブルも付属します。

まとめ：ゲームを“本気”で遊び尽くすなら欲しい！

おすすめしたいのは、「ゲームを長時間遊ぶ人」です。自分好みに操作をカスタマイズできるので、より疲れにくくなります。

背面ボタンがあるのと、スティック交換が可能で長く使い続けられることが好評の一品。「GTA6」を遊び尽くすなら、コントローラーにもこだわってみては。