やっぱトラックボールよ！ 定番ロジクール「M575SPd」がAmazonで5000円切りとお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでは10月16日16時10分現在、ロジクールのワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」のタイムセールを開催中。参考価格から41%オフの4980円で販売しています。

M575SPdは、名機「M575」をベースにBluetooth接続を追加した改良版。専用USBドングル「LogiBolt」による無線接続と一般的なBluetoothの両方を切り替えて使える点が強みです。

独特なシェイプと傾斜角により、指をより自然な位置でホールドすることが可能。さまざまな大きさの手にフィットする設計となっています。

ボール位置の関係で右手専用なのが残念ですが、入門用のトラックボールとしてはコストパフォーマンスに優れた1台です。