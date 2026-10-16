Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第15回
やっぱトラックボールよ！ 定番ロジクール「M575SPd」がAmazonで5000円切りとお買い得
2026年10月16日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
アマゾンでは10月16日16時10分現在、ロジクールのワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」のタイムセールを開催中。参考価格から41%オフの4980円で販売しています。
M575SPdは、名機「M575」をベースにBluetooth接続を追加した改良版。専用USBドングル「LogiBolt」による無線接続と一般的なBluetoothの両方を切り替えて使える点が強みです。
独特なシェイプと傾斜角により、指をより自然な位置でホールドすることが可能。さまざまな大きさの手にフィットする設計となっています。
ボール位置の関係で右手専用なのが残念ですが、入門用のトラックボールとしてはコストパフォーマンスに優れた1台です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
トピックス【Amazonプライム感謝祭攻略法】先行セール開始！ どうすれば得する？ この商品がオトク！ まずはこれを読めばOK！
-
第16回
iPhoneiPhone AirもAirPods Pro 3もお買い得！ Amazonプライム感謝祭で狙いたいApple製品5選
-
第14回
グルメAmazonで脂の乗った美味い「鮭の切り身」が安い。1kgで3000円を切ってるぞ！
-
第13回
AppleApple Watch Series 11が15%オフ Amazonタイムセールでお買い得
-
第12回
トピックスiPhone Duoを買うべきか、それとも“ふつうの”iPhoneとiPad Airを両方買うべきか
-
第11回
ホビー「スマホに10万円は高すぎる！」Amazonでお買い得、3万円以下から買える“高コスパ”スマホ5選
-
第10回
トピックスMicrosoft Officeが最大21％オフ！ Amazonプライム感謝祭を見逃すな
-
第9回
トピックスデロリアンが800円!? 何言ってんだよドク、日本メーカーが最高なんだぜ
-
第8回
トピックス6年も使ったのに新品同様って……頑丈すぎて怖い「スタンレーの真空断熱コップ」
-
第7回
トピックスあのファービーが1784円のバグ価格！ Amazonプライム感謝祭で驚異の82％オフ、これはおもちゃにするしかない
- この連載の一覧へ