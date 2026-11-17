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本製品は、Logicoolの販売するゲーミングキーボード。Amazonでは、2万3284円で販売され、売れています（11月17日現在）。

ロジクールGのロープロファイルモデルとして初めてラピッドトリガーを搭載した、日本語配列のテンキーレス有線ゲーミングキーボードです。押下圧35gの磁気式アナログスイッチを採用し、0.1〜2.5mmの間でアクチュエーションポイントを自由に調整できます。

独自の「KEY PRIORITY」技術を採用し、1キー押下の深さで2つのコマンドを使い分けることができます。また、多層吸音フォームも備え静音性も抜群。高さ22mmの薄型ボディで競技シーンから普段使いまで快適にこなします。

薄型ロープロファイルキーにラピッドトリガーを初搭載

0.1〜2.5mmの作動点調整とラピッドトリガーに対応。瞬時の停止や方向転換が可能になり、FPSなどの競技ゲームで優位に立てます。

KEY PRIORITYや1キー2アクションなど多彩な操作設定

移動キー同時入力の優先設定（SOCD）や、押し込む深さで2種類のコマンドを出し分ける機能を搭載。プレイスタイルに合わせ調整できます。

高さ22mmの薄型設計と多層フォームによる静かな打鍵感

パームレスト不要で手首が疲れにくい薄型ボディを採用。内部の多層吸音フォームがカチャカチャ音を抑え、高耐久PBTキャップも備えます。

まとめ：とにかく使いやすいと評判

おすすめしたいのは、「反応の速いキーボード」を求める人です。キーが薄いため入力時の力が不要で、軽やかにタイピングできます。さらに入力時の反応速度も速く、一瞬の差が勝敗に繋がることも。

静音性も高く、キーボード自体が薄型なのでパームレストを置かずに使っても手首への負担が少ないです。「とにかく使いやすい」と好評の一品。この機会にぜひ購入を検討してみては。