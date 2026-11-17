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ニューバランスの「DynaSoft Nitrel v6」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万477円（32％オフ）などで販売され、売れています（11月17日現在）。

このシューズは、トレイルランニングから日常履きまで幅広く活躍する、GORE-TEX搭載の防水アウトドアシューズです。優れた防水透湿性を誇るゴアテックス（GORE-TEX）を搭載し、雨の日の外出や不整地でも快適に歩けます。

弾むような履き心地のDYNASOFTミッドソールやグリップ力に優れたアウトソール、つま先を守る3層構造を採用し、ゆったり履ける4Eのワイド設計で展開しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ゴアテックス搭載で雨の日の街履きからアウトドアまで対応

優れた防水透湿性を備えたゴアテックスを採用しています。天候を気にせず、トレイルランニングから日々の通勤や街歩きまで活躍します。

弾むようなクッション性と高いグリップ力を両立したソール

反発弾性に優れたDYNASOFTミッドソールと、屈曲性・グリップ性の高いAT TREADアウトソールを組み合わせ快適な歩行を支えます。

4Eのワイド設計と3層構造のつま先保護でストレスフリー

足幅の広い方もゆったり履ける4Eワイドラストを採用。つま先を守る3層構造のTOE PROTECTも備え、長時間の歩行も快適です。

まとめ：足の横幅が広くても大丈夫

おすすめしたいのは、「幅広で雨に強い靴」を探している人です。4Eワイドラストのため、とてもゆったりした靴内環境を実現。それでいてゴアテックス搭載で雨の日でも水分の侵入を防ぎます。

クッション性も十分で、普段履きからランニングまで幅広いシーンで活躍する一足。ぜひこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。