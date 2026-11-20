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ソニーの販売するPlayStation 5向けコントローラー「DualSense」。Amazon.co.jpでは現在19種類のカラーバリエーションを扱っていますが、そのうち8種類が1万円切り（約25％オフ）で販売されています（11月20日現在）。

さまざまな代替品は出ていますが、やはり【純正品】の安定感は代えがたいものがあります。ハプティックフィードバック、アダプティブトリガーといった独自機能に加え、多彩なカラーバリエーションは公式ならでは。

なかでも深みのある宇宙をモチーフにした「ギャラクティック パープル」は、いまなら通常1万1480円のところ8781円で購入できます。これは明確にお買い得なセールで、筆者の記憶では1年ぶりくらいの最安値だと思います。

【カラバリ一覧】

1．ホワイト（8617円）

2．ミッドナイト ブラック（8980円）

3．コズミック レッド（8980円）

4．スターライト ブルー（8980円）

5．ノヴァ ピンク（8617円）

6．ギャラクティック パープル（8781円）

7．グレー カモフラージュ（8617円）

8．ヴォルカニックレッド（1万280円）

9．クロマ インディゴ（1万1631円）

10．クロマ パール（9476円）

11．クロマ グリーン（1万2000円）

12．テクノレッド（1万1010円）

13．リミックスグリーン（1万1010円）

14．リズムブルー（1万1006円）

15．007限定ゴールド（1万2480円）

16．アイコンブルー（売り切れ）

17．GTA VI限定版ホワイト（1万2480円）

18．GTA VI限定版ブラック（1万2480円）

19．ウルヴァリン限定版（売り切れ）

ハプティックフィードバック＆アダプティブトリガー搭載

環境の質感や武器の反動を伝える振動機能と、操作に応じて張力が変わるトリガーを搭載。画面上のアクションを手元でリアルに体感できます。

2台目があると安心

コントローラーは高い買い物ですが、消耗品です。とくに格闘ゲームなどで熱くなりがちな人はボタンの沈み込みなども早いと思います。これは仕方ないことなので、もしもの時に備えて2台目を用意しておくと誤作動のストレスがなく安心です。

PS5だけでなくPCやMac、スマホでも使える幅広い互換性

USB Type-C接続やBluetoothペアリングに対応しています。PS5に加え、PCやMac、iPhone、iPadなどでも快適な操作性を発揮します。

まとめ：赤・青・桃・紫などよりどりみどり！

おすすめしたいのは、「DualSenseの反応が悪くなってきたと感じる人」です。コントローラーのボタンが押しにくくなってきたり、スティックのドリフト現象などが起きている人は買い替え時です。

2台目のコントローラーが必要になったとき、慌てて定価で買うよりはセールのうちに買っておいた方がお得というもの。今ならカラバリも豊富なので、デフォルトのホワイト以外のカラーを試したい人なども、ぜひご検討ください。