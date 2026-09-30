セブン×明治ミルクチョコ！ 温めて“とろ～り”フォンダンショコラなど4品

セブン-イレブンは9月29日より、「明治ミルクチョコレート」とコラボしたスイーツ・パン全4品を店舗で順次発売中です。

セブン✕明治ミルクチョコレート100周年コラボ、全4品が登場

「明治ミルクチョコレート」は1926年に誕生し、今年で100周年を迎えます。

今回のコラボでは、「明治ミルクチョコレート」のカカオとミルクの風味を生かし、洋菓子、和菓子、パンと組み合わせた商品をラインアップ。

温めて楽しむフォンダンショコラや、チョコレートの食感の違いを楽しめる生どら焼などが登場します。

▲あたためておいしい 濃厚フォンダンショコラ 270円

※沖縄県では10月2日から順次発売

電子レンジで少し温めると、中から濃厚なチョコレートがとろりと溢れ出します。

温めた濃厚なチョコレートと、包み込むしっとりとした生地の食感のコントラストが特徴といいます。

▲ショコラづくしのもちっと生どら焼 248円

チョコレートガナッシュクリームとチョコレートのホイップクリーム、パリパリとした食感のチョコレートを組み合わせたどら焼です。

チョコレートのクリームやトッピングによる味わいと食感の違いを楽しめるという一品です。

▲チョコホイップデニッシュ 246円

販売エリア：沖縄県を除く全国

チョコレートを練り込んだ生地を何層にも折り重ねて焼き上げたデニッシュパンです。

外側はサクサクとした軽い歯ざわりに仕立て、口どけの良いチョコレートと、デニッシュ生地を楽しめるという一品です。

▲チョコづくめのケーキドーナツ 192円

販売エリア：沖縄県を除く全国

チョコレートを練り込んだドーナツ生地の外側にミルクチョコレートをコーティングし、さらにブロック状のチョコレートをトッピングしています。

温めて“とろ～り”が気になる！

中でも、温めることで中から濃厚なチョコレートがとろ～り溢れる「濃厚フォンダンショコラ」は、今回のコラボの中でも特に気になる一品です。肌寒くなってきた季節に、温かいチョコスイーツを楽しめるのはうれしいですね！

・発売日：2026年9月29日



（沖縄県・フォンダンショコラ）

・発売日：2026年10月2日

※価格は税込み表記です。