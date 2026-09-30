【本日限定】チョコクロ9個が680円引き！ ミニオンズのカップまで付いてくる

カフェチェーン「サンマルクカフェ」は本日9月30日、「サンマルクカフェの日」の特別バージョンとして、映画「ミニオンズ＆モンスターズ」とコラボした「コラボカップ付きチョコクロ9個入りBOX」を発売します。

チョコクロ9個が2250円→1570円！ コラボカップも付いてくる

毎月30日は「サンマルクカフェの日」。通常2250円のチョコクロ9個入りBOXを30％オフの1570円で販売します。



さらに今回は、映画「ミニオンズ＆モンスターズ」とコラボしたカップ1個付き。値段はそのまま1570円で、BOXも映画とのコラボデザインになります。



・コラボカップ付きチョコクロ9個入りBOX 通常2250円→1570円

対象店舗は全国のサンマルクカフェです。サンマルクカフェ＆バー ユニバーサル・シティウォーク店とサンマルクカフェ 関西国際空港店では販売しません。

数量限定で、なくなり次第終了します。コラボカップがなくなった場合は「チョコクロ9個入りBOX」のみを販売し、コラボデザインBOXもなくなり次第、通常デザインのチョコクロBOXに切り替わります。

「チョコクロ9個30％オフ」が映画コラボ仕様に！

前回の「サンマルクカフェの日」開催時には1万2000箱以上、チョコクロの個数換算で10万個以上を販売したといいます。

チョコクロ9個をまとめて買えるうえ、映画「ミニオンズ＆モンスターズ」コラボのカップまで付いて1570円というのは特別感がありますね！

チョコクロをたっぷり楽しみたい人はもちろん、コラボカップが気になる人も、この機会にサンマルクカフェへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月30日

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※価格は税込み表記です。