「チキチー」は10月20日で販売終了、マクドナルドが10月からメニュー改編

マクドナルドは、10月より一部メニューの見直しを実施します。

新商品発売にともなって販売を終了する商品、販売を終了する商品、ソースをリニューアルする商品、内容・サイズを見直す商品があります。

「チキンフィレオ」「シャカチキ」は新商品に移行

「チキチー」は10月20日で販売終了

新商品発売にともない、10月より「チキンフィレオ」「倍チキンフィレオ」「てりやきチキンフィレオ」「倍てりやきチキンフィレオ」「シャカチキ」の販売を順次終了します。新たに登場する商品については、10月8日に改めて発表するとしています。

また、「チキチー（マックチキン チーズ）」「倍チキチー（倍マックチキン チーズ）」は、10月20日に販売を終了します。これまで長年にわたり販売してきた商品ですが、今回の見直しで終了となります。

一方、「ベーコンレタスバーガー」「倍ベーコンレタスバーガー」「えびフィレオ」「倍えびフィレオ」は、販売終了ではなく、10月21日にソースをリニューアルします。詳細については、10月8日に改めて発表します。

「ミニッツメイド オレンジ」も10月より順次内容を見直します。オレンジ、ホワイトグレープ、レモン果汁を使用して複数の果汁をブレンドした「ミニッツメイド オレンジブレンド100％」にリニューアルします。また、10月21日からはMサイズが復活します。

販売終了および切り替えの時期は店舗によって異なります。

【まとめ】マクドナルド メニュー見直し

■新しい商品の登場にともない販売を終了する商品

※新商品発売にともない、10月より順次販売を終了

対象商品：

・チキンフィレオ、倍チキンフィレオ

・てりやきチキンフィレオ、倍てりやきチキンフィレオ

・シャカチキ

■販売を終了する商品

※10月20日に販売を終了

対象商品：

・チキチー（マックチキン チーズ）、倍チキチー（倍マックチキン チーズ）

■リニューアルする商品

※10月21日にソースをリニューアル

対象商品：

・ベーコンレタスバーガー、倍ベーコンレタスバーガー

・えびフィレオ、倍えびフィレオ

■内容・サイズを見直す商品

※10月より順次リニューアル、10月21日からMサイズが復活

対象商品：

・ミニッツメイド オレンジ → ミニッツメイド オレンジブレンド100％

マックのメニューが続々変わる！

いつものマックで食べているメニューが終了する一方、ソースのリニューアルやドリンクの変更も予定されています。

特に「チキチー（マックチキン チーズ）」は販売終了となるため、チキチーファンは10月20日までに食べ収めしておくといいかもしれません。

10月8日には新商品やリニューアルの詳細が発表されるため、気になるメニューがある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。