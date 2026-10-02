【本日】やよい軒に「から揚げ×しょうが焼」990円！ ごはんおかわり自由

定食チェーン「やよい軒」では、本日10月2日より「サバの塩焼としょうが焼の定食」「から揚げとしょうが焼の定食」を発売します。

しょうが焼き×サバ塩（から揚げ）のWおかず定食

今回、新たに登場するのは、やよい軒の人気メニューである「しょうが焼」と定番のおかずを組み合わせた2品の定食です。

▲サバの塩焼としょうが焼の定食 990円



「サバの塩焼としょうが焼の定食」は、香ばしく焼き上げた「サバの塩焼」と「しょうが焼」を一度に楽しめるメニュー。魚も肉も楽しみたい方におすすめとのこと。

▲から揚げとしょうが焼の定食 990円

にんにく醤油に漬け込んでカラッと揚げた「から揚げ」と「しょうが焼」を組み合わせた「から揚げとしょうが焼の定食」も登場。肉のおかずが2種盛込まれ、食べ応えのある内容としています。



いずれもテイクアウト可能です。

1000円以下で肉×肉も！ ご飯はおかわり自由

やよい軒では、求めやすい価格帯のメニューを「バリューメニュー」として位置づけています。880円の「しょうが焼定食」や970円の「から揚げ&白身フライ定食」もバリューメニューに入ります。

今回新たに、「サバの塩焼としょうが焼の定食」「から揚げとしょうが焼の定食」がバリューメニューに登場。1000円以下で2品のおかずが盛り込まれた定食は、お値ごろといえるかもしれません。



しかも、やよい軒は定食のご飯がおかわり自由。から揚げ×しょうが焼のがっつり肉おかずでご飯をたっぷり楽しむもよし、サバ×しょうが焼で魚も肉も味わうもよし。



食欲の秋、その日の気分に合わせて好きな組み合わせを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）