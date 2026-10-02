アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第180回
ほぼ半額じゃん！ 「クラフトボス バナナラテの午後3時」24本が49％オフ
2026年10月02日 07時00分更新
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「クラフトボス バナナラテの午後3時 500ml×24本」が
Amazonでセール販売中！
サントリー「クラフトボス バナナラテの午後3時」は、ミルクたっぷりのラテにバナナの香りを組み合わせた500mlのコーヒーです。
24本セットがAmazonでセール価格で販売されており、参考価格6,480円から49％オフの3,312円。1本あたり約138円で購入できます。
「クラフトボス バナナラテの午後3時」の特徴
Amazon商品ページより
「クラフトボス バナナラテの午後3時」は、ミルク感のあるラテにバナナの香りを組み合わせたコーヒーです。
サントリー独自の乳の組み合わせ技術を活用し、自然な甘みとミルク感を特徴としています。
ミルクの味わいを引き立たせる香りを感じやすいエスプレッソを使用。完熟バナナをイメージしたフレーバーと、甘さのある味わいで、おやつ時間に合う満足感を表現しています。
まとめ：午後のおやつ用ラテを24本ストック！
ミルク感のあるラテとバナナの香りを楽しめる「クラフトボス バナナラテの午後3時」を、24本まとめてストックできるセットがほぼ半額のセール価格となっています。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、おやつ時間のコーヒーとして「クラフトボス バナナラテの午後3時」をまとめ買いしておくのはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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