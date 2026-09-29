ほっかほっか亭「牛すき焼弁当」が今年も！ うどん入りでガッツリ食べられる

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は10月1日より、秋冬の季節メニュー人気No.1という「牛すき焼弁当」を発売します。
すき焼にうどんまで入って980円
ほっかほっか亭「牛すき焼弁当」が今年も登場
▲牛すき焼弁当 980円
牛すき焼弁当（うどんなし） 930円
「牛すき焼弁当」は、甘口の特製割下で仕上げた牛すき焼に、生たまごと炊きたてのごはんを合わせています。
やわらかな牛肉と白菜、たまねぎ、とうふ、しらたきを使い、讃岐うどんも入っています。
生たまごにつけて食べるほか、割下とたまごをごはんにかける「たまごかけごはん」風など、好みのスタイルで楽しめます。
▲牛すき焼弁当 肉倍盛 1360円
牛すき焼弁当 肉倍盛（うどんなし） 1310円
「牛すき焼弁当」の牛肉を2倍にした「肉倍盛」も登場します。甘口の特製割下がしみ込んだ牛肉を増量し、うどん入りとうどんなしの2種類を用意します。
■ハズレなしの「牛すき焼スピードくじ」をプレゼント
発売にあわせて、「牛すき焼シリーズ」を対象としたキャンペーンも実施します。10月1日からは、「牛すき焼シリーズ」を含む1会計につき、次回の来店時に使える「牛すき焼スピードくじ」を1枚プレゼントします。
唐揚バスケットやほっかローストチキン、ライス大盛入替無料が賞品となっており、なくなり次第終了です。
■5日間限定で「牛すき焼弁当」のうどん無料
10月8日～12日の5日間は、「牛すき焼弁当」をうどんなし価格の930円で、うどん入りとして提供します。来店とモバイルオーダーで「牛すき焼弁当」を購入した人が対象です。
ガッツリ食べたい秋にこれ！
牛肉に白菜、うどんまで入った「牛すき焼弁当」は、秋にしっかり食べたいときにぴったりの一品です。
肉を2倍にした「肉倍盛」もあるので、今日はガッツリ食べたいという日にうれしいですね。
おトクなキャンペーンも用意されているので、食欲の秋に「牛すき焼弁当」を味わってみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月1日
※価格は税込み表記です。
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