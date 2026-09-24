結局、Microsoft 365ってみんな使ってるの？

「みんな使ってる」イメージと実態のズレ？

TECH.ASCII.jpでは、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に「いま本当に使えるSaaS 100選」を実施しています。

この企画は、情シス向け先行アンケートを元に、編集部が独自に100のSaaSを評価してTier表を作成したものですが、Tierリストを眺めていて、「やっぱりこれは、その評価だよね〜」と改めて感じたのが、「Microsoft 365」です。

Microsoft 365のTierは、堂々のS！ まあ、そうですよね。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams……多くの方が、少なくとも一度くらいはお世話になったことがあるはず。「あって当たり前」というか、「基本」というか……。

Excelで表を作って、Wordで文書を書いて、PowerPointで資料を作って、Outlookでメールを送る。会社によってはTeamsで会議までやっている。もはや「SaaSを使っている」という意識もなく、仕事の風景に、空気のように溶け込んでいる＝最高レベルのSaaSが、Microsoft 365じゃないですか。

近年は、無料で近い機能が使える、Google WorkspaceやLibreOfficeも広く使われるようになっていますが、Microsoft 365はもっと「あって当たり前」のインフラに近いレベルというか。もしも、無いことを想像したら……それは富士山のない静岡県／山梨県、スカイツリーのない墨田区のようなものかも。

やっぱ、Microsoft 365はSしかないよな……と改めて思ったのでした。

TECH.ASCII.jpと一緒に、最強の「Tier100選」を作ろう！

というわけで、ここからは読者の皆さんにお願いです。

TECH.ASCIIでは現在、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に、「いま本当に使えるSaaS 100選」企画を実施しています。

事前に実施したアンケートと編集部の意見をもとに、100個のSaaSを4段階でTier分けしました。最高ランクの「S：神」から、「A：優秀」「B：良」「C：普」まで、このTier表を見れば、いま注目すべき有力なSaaSがパッと分かるというものです。

ただ、SaaSは実際に使う人や環境によっても評価が変わるもの。編集部だけで「これはS！」「これはB！」と決めるだけでは、見えてこない評価もきっとあるはずです。

そこで現在、このTier表を見た読者の皆さんから、実際にSaaSを使ってみた感想や評価を募集中です！

完全匿名で参加できる「SaaS最強Tierアンケート」に、ぜひご協力ください！ 毎日の仕事で助けられているSaaS、「これは手放せない」というSaaS。逆に、「もう使いたくない」と思ったSaaS。「俺のMicrosoft 365は絶対にSだろ！」という愛用SaaSまで、皆さんのリアルな評価をぶつけてください。

いまなら、回答してくださった方の中から抽選で1万円分のAmazonギフト券も当たります。ぜひ「SaaS最強Tierアンケート」に参加して、100本のSaaSをあなたの目線で評価してください！ 皆さんの回答、お待ちしています！

生放送アーカイブもお見逃しなく！

そして、この読者アンケートと連動した生放送も、アスキーの公式YouTubeで先日配信しました。

「情シスのホンネで作る！『本当に使えるSaaS』最強Tier決定戦 SP・第2弾」と題して、現在実施中の読者アンケートに寄せられた声を紹介しながら、途中結果としてのTierを公開しているほか、編集部によるおすすめのSaaSも紹介しています。

アンケートへの参加とあわせて、ぜひこちらのアーカイブもチェックしてください！