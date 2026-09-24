いま本当に使えるSaaS 100選 第32回
結局、Microsoft 365ってみんな使ってるの？
2026年09月24日 06時00分更新
「みんな使ってる」イメージと実態のズレ？
TECH.ASCII.jpでは、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に「いま本当に使えるSaaS 100選」を実施しています。
この企画は、情シス向け先行アンケートを元に、編集部が独自に100のSaaSを評価してTier表を作成したものですが、Tierリストを眺めていて、「やっぱりこれは、その評価だよね〜」と改めて感じたのが、「Microsoft 365」です。
Microsoft 365のTierは、堂々のS！ まあ、そうですよね。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams……多くの方が、少なくとも一度くらいはお世話になったことがあるはず。「あって当たり前」というか、「基本」というか……。
Excelで表を作って、Wordで文書を書いて、PowerPointで資料を作って、Outlookでメールを送る。会社によってはTeamsで会議までやっている。もはや「SaaSを使っている」という意識もなく、仕事の風景に、空気のように溶け込んでいる＝最高レベルのSaaSが、Microsoft 365じゃないですか。
近年は、無料で近い機能が使える、Google WorkspaceやLibreOfficeも広く使われるようになっていますが、Microsoft 365はもっと「あって当たり前」のインフラに近いレベルというか。もしも、無いことを想像したら……それは富士山のない静岡県／山梨県、スカイツリーのない墨田区のようなものかも。
やっぱ、Microsoft 365はSしかないよな……と改めて思ったのでした。
TECH.ASCII.jpと一緒に、最強の「Tier100選」を作ろう！
というわけで、ここからは読者の皆さんにお願いです。
TECH.ASCIIでは現在、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に、「いま本当に使えるSaaS 100選」企画を実施しています。
事前に実施したアンケートと編集部の意見をもとに、100個のSaaSを4段階でTier分けしました。最高ランクの「S：神」から、「A：優秀」「B：良」「C：普」まで、このTier表を見れば、いま注目すべき有力なSaaSがパッと分かるというものです。
ただ、SaaSは実際に使う人や環境によっても評価が変わるもの。編集部だけで「これはS！」「これはB！」と決めるだけでは、見えてこない評価もきっとあるはずです。
そこで現在、このTier表を見た読者の皆さんから、実際にSaaSを使ってみた感想や評価を募集中です！
完全匿名で参加できる「SaaS最強Tierアンケート」に、ぜひご協力ください！ 毎日の仕事で助けられているSaaS、「これは手放せない」というSaaS。逆に、「もう使いたくない」と思ったSaaS。「俺のMicrosoft 365は絶対にSだろ！」という愛用SaaSまで、皆さんのリアルな評価をぶつけてください。
いまなら、回答してくださった方の中から抽選で1万円分のAmazonギフト券も当たります。ぜひ「SaaS最強Tierアンケート」に参加して、100本のSaaSをあなたの目線で評価してください！ 皆さんの回答、お待ちしています！
生放送アーカイブもお見逃しなく！
そして、この読者アンケートと連動した生放送も、アスキーの公式YouTubeで先日配信しました。
「情シスのホンネで作る！『本当に使えるSaaS』最強Tier決定戦 SP・第2弾」と題して、現在実施中の読者アンケートに寄せられた声を紹介しながら、途中結果としてのTierを公開しているほか、編集部によるおすすめのSaaSも紹介しています。
アンケートへの参加とあわせて、ぜひこちらのアーカイブもチェックしてください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第31回
sponsored高度なセキュリティ要件にも対応。国産ビジネスチャット「ChatLuck」が安心をもたらす
-
第31回
ITトピックアスキーのSaaS格付けで、俺愛用の「Chatwork」がなぜか“C”評価。文句を言いたいぞ！
-
第30回
ITトピックSaaS格付けで「Slack」が“S”評価なのは、妥当なんですか？
-
第30回
sponsored仕事のデジタル化も、初めてのAIも。会社は「desknet's NEO」ひとつで進化する
-
第29回
ITトピックSaaSを格付けするとしたら、「Zoom」って普通に“S”ですよね？
-
第28回
sponsored業務改善を実現するシステムをこの手で AIにも強いClaris FileMakerの魔法
-
第28回
sponsored作業手順やベテランの知見をAIがマニュアル化 Teachme Bizは人手不足の現場を救う
-
第27回
sponsoredネットワークとセキュリティを1つに。管理工数と回線コストを軽減できる「Cato SASE Platform」
-
第26回
sponsored無理なく始めるAI時代のデータ環境。企業のIT進化と並走する「Box」の実力
-
第25回
ITトピックいま本当に使えるSaaS 100選【注目編】 エントリー97～100はチャネルトークやPKSHA AI SaaS【Tier付け】
- この連載の一覧へ