あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第217回
エムエスアイコンピュータージャパン「Cubi NUC AI＋ 3MG-026JP」
自宅のPC、これ1台で十分でした！ 510ccミニPCが大画面ノートより激推し！
2026年08月26日 17時00分更新
自宅で作業をする際、どんなPCを使っていますか？
なんとなく普段使いのモバイルノートPCを使っている人、画面の小ささやキーボードなどにストレスを感じる場面もありますよね。
自分も一時期、モバイルノートPCを自宅用のメインPCとして使っていましたが、USBハブとPCモニターを毎回接続しても、PCモニターと手元のノート画面間の視線移動が非常に煩わしく、最終的にミニPCに乗り換えました。
そこでおすすめしたいのが、ミニPCの導入。エムエスアイコンピュータージャパンの「Cubi NUC AI＋ 3MG-026JP」は、まさにその決定版。手のひらサイズの超小型ボディーに、最新AIノートPCクラスのスペックが詰まっています。
これさえあれば、もう自宅PCは100％事足ります。モバイルノートPCの不満を解消する、激推しミニPCの魅力に迫ります！
【目次】この記事で書かれていること：
Cubi NUC AI＋ 3MG-026JPを使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）体積0.51リットル モニターと合体し「極省スペース一体型PC」が完成
2）処理性能に妥協なし もちろん「Copilot＋ PC」にも対応
3）TB4＆HDMI×2の4画面出力対応 画面の狭さに悩む必要なし！
購入時に確認したい2つのポイント
1）高負荷時の動作音は意識しておこう
2）電源ボタンの押しにくさは「MSI Power Link」で解決
🎬【3分で要約】エムエスアイコンピュータージャパン「Cubi NUC AI＋ 3MG-026JP」動画解説
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