自宅で作業をする際、どんなPCを使っていますか？

なんとなく普段使いのモバイルノートPCを使っている人、画面の小ささやキーボードなどにストレスを感じる場面もありますよね。

自分も一時期、モバイルノートPCを自宅用のメインPCとして使っていましたが、USBハブとPCモニターを毎回接続しても、PCモニターと手元のノート画面間の視線移動が非常に煩わしく、最終的にミニPCに乗り換えました。

そこでおすすめしたいのが、ミニPCの導入。エムエスアイコンピュータージャパンの「Cubi NUC AI＋ 3MG-026JP」は、まさにその決定版。手のひらサイズの超小型ボディーに、最新AIノートPCクラスのスペックが詰まっています。

これさえあれば、もう自宅PCは100％事足ります。モバイルノートPCの不満を解消する、激推しミニPCの魅力に迫ります！