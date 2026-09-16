アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第156回
コク深くまろやかな1本を箱買い！ 「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ
2026年09月16日 19時00分更新
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「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ
「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」は、ドトールオリジナルブレンドのカフェ・オ・レです。現在Amazonにセール価格で登場しています。
参考価格6,221円のところ、50％オフの3,100円で販売されています。1本あたり約129円となっています。
「ドトール カフェ・オ・レ」の特徴
Amazon商品ページより
アサヒ飲料「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」は、焙煎師が直火焙煎した香り高いコーヒー豆をカフェ・オ・レに合わせてオリジナルブレンドしています。
ローストレベルはミディアムローストで、ミルクの甘みとコーヒー感のコク深い味わいが特徴だとしています。
まとめ：カフェ・オ・レ24本をお得にストック！
「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」が、Amazonで参考価格6,221円から50％オフの3,100円になっています。1本あたり約129円で、24本をまとめて購入できます。
毎日飲むカフェ・オ・レをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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