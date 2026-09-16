コク深くまろやかな1本を箱買い！ 「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ

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「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ

「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」は、ドトールオリジナルブレンドのカフェ・オ・レです。現在Amazonにセール価格で登場しています。

参考価格6,221円のところ、50％オフの3,100円で販売されています。1本あたり約129円となっています。

「ドトール カフェ・オ・レ」の特徴

Amazon商品ページより

アサヒ飲料「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」は、焙煎師が直火焙煎した香り高いコーヒー豆をカフェ・オ・レに合わせてオリジナルブレンドしています。

ローストレベルはミディアムローストで、ミルクの甘みとコーヒー感のコク深い味わいが特徴だとしています。

まとめ：カフェ・オ・レ24本をお得にストック！

「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」が、Amazonで参考価格6,221円から50％オフの3,100円になっています。1本あたり約129円で、24本をまとめて購入できます。

毎日飲むカフェ・オ・レをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。