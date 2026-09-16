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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第156回

コク深くまろやかな1本を箱買い！ 「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ

2026年09月16日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ

　「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」は、ドトールオリジナルブレンドのカフェ・オ・レです。現在Amazonにセール価格で登場しています。

　参考価格6,221円のところ、50％オフの3,100円で販売されています。1本あたり約129円となっています。

アマゾンでドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本を入手

「ドトール カフェ・オ・レ」の特徴
Amazon商品ページより

　アサヒ飲料「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」は、焙煎師が直火焙煎した香り高いコーヒー豆をカフェ・オ・レに合わせてオリジナルブレンドしています。

　ローストレベルはミディアムローストで、ミルクの甘みとコーヒー感のコク深い味わいが特徴だとしています。

まとめ：カフェ・オ・レ24本をお得にストック！

　「ドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本」が、Amazonで参考価格6,221円から50％オフの3,100円になっています。1本あたり約129円で、24本をまとめて購入できます。

　毎日飲むカフェ・オ・レをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでドトール カフェ・オ・レ 480ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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